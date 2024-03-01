https://ria.ru/20240301/nastroenie-1930405704.html

Россияне рассказали, какое настроение преобладает в их окружении

Россияне рассказали, какое настроение преобладает в их окружении - РИА Новости, 01.03.2024

Россияне рассказали, какое настроение преобладает в их окружении

Более трети (36%) россиян отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 56% сказали, что у их близких преобладает спокойное настроение, следует из... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T10:12

2024-03-01T10:12

2024-03-01T10:12

фонд "общественное мнение"

россия

общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более трети (36%) россиян отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 56% сказали, что у их близких преобладает спокойное настроение, следует из данных опроса ФОМ. Более половины (56%) россиян сказали, что у их родных, друзей, коллег, знакомых преобладает спокойное настроение. Тревожное настроение среди своих окружающих отметили 36% опрошенных, говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте фонда. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 23-25 февраля среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20240301/ideya-1930337280.html

россия

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

фонд "общественное мнение", россия, общество