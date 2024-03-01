https://ria.ru/20240301/nastroenie-1930405704.html
Россияне рассказали, какое настроение преобладает в их окружении
Россияне рассказали, какое настроение преобладает в их окружении - РИА Новости, 01.03.2024
Россияне рассказали, какое настроение преобладает в их окружении
Более трети (36%) россиян отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 56% сказали, что у их близких преобладает спокойное настроение, следует из... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:12
2024-03-01T10:12
2024-03-01T10:12
фонд "общественное мнение"
россия
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более трети (36%) россиян отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 56% сказали, что у их близких преобладает спокойное настроение, следует из данных опроса ФОМ. Более половины (56%) россиян сказали, что у их родных, друзей, коллег, знакомых преобладает спокойное настроение. Тревожное настроение среди своих окружающих отметили 36% опрошенных, говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте фонда. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 23-25 февраля среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "общественное мнение", россия, общество
Фонд "Общественное мнение", Россия, Общество
Россияне рассказали, какое настроение преобладает в их окружении
ФОМ: 56% россиян считают, что в их окружении преобладает спокойное настроение