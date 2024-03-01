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Виновник наезда на пешеходов лечился у психиатра, сообщили польские власти
Виновник наезда на пешеходов лечился у психиатра, сообщили польские власти - РИА Новости, 01.03.2024
Виновник наезда на пешеходов лечился у психиатра, сообщили польские власти
Виновник массового наезда на пешеходов в польском Щецине имеет психическое заболевание, сообщил журналистам западно-поморский воевода Адам Рудавский. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T21:48
2024-03-01T21:48
2024-03-01T21:48
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ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Виновник массового наезда на пешеходов в польском Щецине имеет психическое заболевание, сообщил журналистам западно-поморский воевода Адам Рудавский. Ранее полиция сообщила, что в центре Щецина легковой автомобиль Форд Фокус въехал в толпу людей, 12 человек получили тяжелые ранения. 33-летний водитель скрылся с места происшествия, столкнувшись с четырьмя другими машинами, но вскоре был задержан. "Это гражданин Польши, житель Щецина 33 лет. По еще не до конца подтвержденной информации – это человек, который лечится от психического заболевания", - сказал Воевода. В свою очередь заместитель коменданта западно-поморской воеводской комендатуры полиции Марек Яштал подтвердил, что виновник происшествия имеет психиатрический диагноз. "Предварительные процессуальные действия показывают, что это человек, который четыре года лечится у психиатра", - сказал он. По данным представителя полиции, данного человека предварительно уже допросили, он "отвечает на вопросы". Он добавил, что ранее тот не привлекался к уголовной ответственности. Воевода в свою очередь рассказал, что происшествие состояло из двух частей. "В первой части, управляя транспортным средством, виновник въехал на пешеходный переход и сбил 15 человек, шестеро из которых – это дети. Два человека находятся в тяжелом состоянии. Вторая часть происшествия имела место в нескольких сотнях метров от первой. Виновник хотел скрыться, протаранил несколько автомобилей, в результате чего пострадали четыре человека. Они получили мелкие травмы", - рассказал Рудавский. Ранее сообщалось, что в центре Щецина легковой автомобиль Форд Фокус въехал в толпу людей, пострадали 17 человек, 12 из них получили тяжелые ранения. 33-летний водитель скрылся с места происшествия, столкнувшись с четырьмя другими машинами, но вскоре был задержан.
https://ria.ru/20231215/polsha-1916029528.html
https://ria.ru/20230916/dtp-1896709960.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, щецин, польша
Виновник наезда на пешеходов лечился у психиатра, сообщили польские власти
Польские власти: виновник массового наезда на пешеходов в лечился у психиатра
ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Виновник массового наезда на пешеходов в польском Щецине имеет психическое заболевание, сообщил журналистам западно-поморский воевода Адам Рудавский.
Ранее полиция сообщила, что в центре Щецина легковой автомобиль Форд Фокус въехал в толпу людей, 12 человек получили тяжелые ранения. 33-летний водитель скрылся с места происшествия, столкнувшись с четырьмя другими машинами, но вскоре был задержан.
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"Это гражданин Польши
, житель Щецина 33 лет. По еще не до конца подтвержденной информации – это человек, который лечится от психического заболевания", - сказал Воевода.
В свою очередь заместитель коменданта западно-поморской воеводской комендатуры полиции Марек Яштал подтвердил, что виновник происшествия имеет психиатрический диагноз. "Предварительные процессуальные действия показывают, что это человек, который четыре года лечится у психиатра", - сказал он.
По данным представителя полиции, данного человека предварительно уже допросили, он "отвечает на вопросы".
Он добавил, что ранее тот не привлекался к уголовной ответственности.
Воевода в свою очередь рассказал, что происшествие состояло из двух частей.
"В первой части, управляя транспортным средством, виновник въехал на пешеходный переход и сбил 15 человек, шестеро из которых – это дети. Два человека находятся в тяжелом состоянии. Вторая часть происшествия имела место в нескольких сотнях метров от первой. Виновник хотел скрыться, протаранил несколько автомобилей, в результате чего пострадали четыре человека. Они получили мелкие травмы", - рассказал Рудавский.
Ранее сообщалось, что в центре Щецина легковой автомобиль Форд Фокус въехал в толпу людей, пострадали 17 человек, 12 из них получили тяжелые ранения. 33-летний водитель скрылся с места происшествия, столкнувшись с четырьмя другими машинами, но вскоре был задержан.
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