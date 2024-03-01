https://ria.ru/20240301/naezd-1930606726.html

Виновник наезда на пешеходов лечился у психиатра, сообщили польские власти

Виновник наезда на пешеходов лечился у психиатра, сообщили польские власти - РИА Новости, 01.03.2024

Виновник наезда на пешеходов лечился у психиатра, сообщили польские власти

Виновник массового наезда на пешеходов в польском Щецине имеет психическое заболевание, сообщил журналистам западно-поморский воевода Адам Рудавский. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T21:48

2024-03-01T21:48

2024-03-01T21:48

в мире

щецин

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930562495_0:332:852:811_1920x0_80_0_0_11f85602257a9a1d1d3aa9beca7dace1.jpg

ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Виновник массового наезда на пешеходов в польском Щецине имеет психическое заболевание, сообщил журналистам западно-поморский воевода Адам Рудавский. Ранее полиция сообщила, что в центре Щецина легковой автомобиль Форд Фокус въехал в толпу людей, 12 человек получили тяжелые ранения. 33-летний водитель скрылся с места происшествия, столкнувшись с четырьмя другими машинами, но вскоре был задержан. "Это гражданин Польши, житель Щецина 33 лет. По еще не до конца подтвержденной информации – это человек, который лечится от психического заболевания", - сказал Воевода. В свою очередь заместитель коменданта западно-поморской воеводской комендатуры полиции Марек Яштал подтвердил, что виновник происшествия имеет психиатрический диагноз. "Предварительные процессуальные действия показывают, что это человек, который четыре года лечится у психиатра", - сказал он. По данным представителя полиции, данного человека предварительно уже допросили, он "отвечает на вопросы". Он добавил, что ранее тот не привлекался к уголовной ответственности. Воевода в свою очередь рассказал, что происшествие состояло из двух частей. "В первой части, управляя транспортным средством, виновник въехал на пешеходный переход и сбил 15 человек, шестеро из которых – это дети. Два человека находятся в тяжелом состоянии. Вторая часть происшествия имела место в нескольких сотнях метров от первой. Виновник хотел скрыться, протаранил несколько автомобилей, в результате чего пострадали четыре человека. Они получили мелкие травмы", - рассказал Рудавский. Ранее сообщалось, что в центре Щецина легковой автомобиль Форд Фокус въехал в толпу людей, пострадали 17 человек, 12 из них получили тяжелые ранения. 33-летний водитель скрылся с места происшествия, столкнувшись с четырьмя другими машинами, но вскоре был задержан.

https://ria.ru/20231215/polsha-1916029528.html

https://ria.ru/20230916/dtp-1896709960.html

щецин

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, щецин, польша