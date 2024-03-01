Рейтинг@Mail.ru
Виновник наезда на пешеходов лечился у психиатра, сообщили польские власти - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/naezd-1930606726.html
Виновник наезда на пешеходов лечился у психиатра, сообщили польские власти
Виновник наезда на пешеходов лечился у психиатра, сообщили польские власти - РИА Новости, 01.03.2024
Виновник наезда на пешеходов лечился у психиатра, сообщили польские власти
Виновник массового наезда на пешеходов в польском Щецине имеет психическое заболевание, сообщил журналистам западно-поморский воевода Адам Рудавский. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T21:48
2024-03-01T21:48
в мире
щецин
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930562495_0:332:852:811_1920x0_80_0_0_11f85602257a9a1d1d3aa9beca7dace1.jpg
ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Виновник массового наезда на пешеходов в польском Щецине имеет психическое заболевание, сообщил журналистам западно-поморский воевода Адам Рудавский. Ранее полиция сообщила, что в центре Щецина легковой автомобиль Форд Фокус въехал в толпу людей, 12 человек получили тяжелые ранения. 33-летний водитель скрылся с места происшествия, столкнувшись с четырьмя другими машинами, но вскоре был задержан. "Это гражданин Польши, житель Щецина 33 лет. По еще не до конца подтвержденной информации – это человек, который лечится от психического заболевания", - сказал Воевода. В свою очередь заместитель коменданта западно-поморской воеводской комендатуры полиции Марек Яштал подтвердил, что виновник происшествия имеет психиатрический диагноз. "Предварительные процессуальные действия показывают, что это человек, который четыре года лечится у психиатра", - сказал он. По данным представителя полиции, данного человека предварительно уже допросили, он "отвечает на вопросы". Он добавил, что ранее тот не привлекался к уголовной ответственности. Воевода в свою очередь рассказал, что происшествие состояло из двух частей. "В первой части, управляя транспортным средством, виновник въехал на пешеходный переход и сбил 15 человек, шестеро из которых – это дети. Два человека находятся в тяжелом состоянии. Вторая часть происшествия имела место в нескольких сотнях метров от первой. Виновник хотел скрыться, протаранил несколько автомобилей, в результате чего пострадали четыре человека. Они получили мелкие травмы", - рассказал Рудавский. Ранее сообщалось, что в центре Щецина легковой автомобиль Форд Фокус въехал в толпу людей, пострадали 17 человек, 12 из них получили тяжелые ранения. 33-летний водитель скрылся с места происшествия, столкнувшись с четырьмя другими машинами, но вскоре был задержан.
https://ria.ru/20231215/polsha-1916029528.html
https://ria.ru/20230916/dtp-1896709960.html
щецин
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930562495_0:304:852:943_1920x0_80_0_0_0bf7d0a512bca28ae42fa665a2fe16bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, щецин, польша
В мире, Щецин, Польша
Виновник наезда на пешеходов лечился у психиатра, сообщили польские власти

Польские власти: виновник массового наезда на пешеходов в лечился у психиатра

© фото очевидцаМашины экстренных служб в центре польского Щецина, где легковой автомобиль въехал в толпу людей
Машины экстренных служб в центре польского Щецина, где легковой автомобиль въехал в толпу людей
© фото очевидца
Машины экстренных служб в центре польского Щецина, где легковой автомобиль въехал в толпу людей
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Виновник массового наезда на пешеходов в польском Щецине имеет психическое заболевание, сообщил журналистам западно-поморский воевода Адам Рудавский.
Ранее полиция сообщила, что в центре Щецина легковой автомобиль Форд Фокус въехал в толпу людей, 12 человек получили тяжелые ранения. 33-летний водитель скрылся с места происшествия, столкнувшись с четырьмя другими машинами, но вскоре был задержан.
Машина скорой помощи в Польше - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Польский водитель сбил трех граждан Украины на границе
15 декабря 2023, 14:37
"Это гражданин Польши, житель Щецина 33 лет. По еще не до конца подтвержденной информации – это человек, который лечится от психического заболевания", - сказал Воевода.
В свою очередь заместитель коменданта западно-поморской воеводской комендатуры полиции Марек Яштал подтвердил, что виновник происшествия имеет психиатрический диагноз. "Предварительные процессуальные действия показывают, что это человек, который четыре года лечится у психиатра", - сказал он.
По данным представителя полиции, данного человека предварительно уже допросили, он "отвечает на вопросы".
Он добавил, что ранее тот не привлекался к уголовной ответственности.
Воевода в свою очередь рассказал, что происшествие состояло из двух частей.
"В первой части, управляя транспортным средством, виновник въехал на пешеходный переход и сбил 15 человек, шестеро из которых – это дети. Два человека находятся в тяжелом состоянии. Вторая часть происшествия имела место в нескольких сотнях метров от первой. Виновник хотел скрыться, протаранил несколько автомобилей, в результате чего пострадали четыре человека. Они получили мелкие травмы", - рассказал Рудавский.
Ранее сообщалось, что в центре Щецина легковой автомобиль Форд Фокус въехал в толпу людей, пострадали 17 человек, 12 из них получили тяжелые ранения. 33-летний водитель скрылся с места происшествия, столкнувшись с четырьмя другими машинами, но вскоре был задержан.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
В центре Москвы иномарка сбила людей у стоящего на "аварийке" автомобиля
16 сентября 2023, 15:36
 
В миреЩецинПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала