https://ria.ru/20240301/naezd-1930602670.html

Полиция не признала терактом наезд на толпу в польском Щецине

Полиция не признала терактом наезд на толпу в польском Щецине - РИА Новости, 01.03.2024

Полиция не признала терактом наезд на толпу в польском Щецине

Наезд на пешеходов в польском Щецине не квалифицируется как теракт, сообщил журналистам заместитель коменданта западно-поморской воеводской комендатуры полиции... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T21:20

2024-03-01T21:20

2024-03-01T21:20

в мире

щецин

польша

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ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Наезд на пешеходов в польском Щецине не квалифицируется как теракт, сообщил журналистам заместитель коменданта западно-поморской воеводской комендатуры полиции Марек Яштал. Ранее сообщалось, что в центре Щецина легковой автомобиль Форд Фокус въехал в толпу людей, пострадали 17 человек, 12 из них получили тяжелые ранения. 33-летний водитель скрылся с места происшествия, столкнувшись с четырьмя другими машинами, но вскоре был задержан. "Могу сказать, что это точно не был террористический акт", - сказал Яштал.

https://ria.ru/20231215/polsha-1916029528.html

щецин

польша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, щецин, польша