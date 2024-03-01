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Полиция не признала терактом наезд на толпу в польском Щецине
Полиция не признала терактом наезд на толпу в польском Щецине - РИА Новости, 01.03.2024
Полиция не признала терактом наезд на толпу в польском Щецине
Наезд на пешеходов в польском Щецине не квалифицируется как теракт, сообщил журналистам заместитель коменданта западно-поморской воеводской комендатуры полиции... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T21:20
2024-03-01T21:20
2024-03-01T21:20
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ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Наезд на пешеходов в польском Щецине не квалифицируется как теракт, сообщил журналистам заместитель коменданта западно-поморской воеводской комендатуры полиции Марек Яштал. Ранее сообщалось, что в центре Щецина легковой автомобиль Форд Фокус въехал в толпу людей, пострадали 17 человек, 12 из них получили тяжелые ранения. 33-летний водитель скрылся с места происшествия, столкнувшись с четырьмя другими машинами, но вскоре был задержан. "Могу сказать, что это точно не был террористический акт", - сказал Яштал.
https://ria.ru/20231215/polsha-1916029528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, щецин, польша
Полиция не признала терактом наезд на толпу в польском Щецине
Полиция: наезд на пешеходов в польском Щецине не квалифицируется как теракт
ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Наезд на пешеходов в польском Щецине не квалифицируется как теракт, сообщил журналистам заместитель коменданта западно-поморской воеводской комендатуры полиции Марек Яштал.
Ранее сообщалось, что в центре Щецина легковой автомобиль Форд Фокус въехал в толпу людей, пострадали 17 человек, 12 из них получили тяжелые ранения. 33-летний водитель скрылся с места происшествия, столкнувшись с четырьмя другими машинами, но вскоре был задержан.
"Могу сказать, что это точно не был террористический акт", - сказал Яштал.
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