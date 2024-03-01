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ВС рассмотрит апелляцию на решение признать законным отказ ЦИК Надеждину
ВС рассмотрит апелляцию на решение признать законным отказ ЦИК Надеждину - РИА Новости, 01.03.2024
ВС рассмотрит апелляцию на решение признать законным отказ ЦИК Надеждину
Верховный суд РФ 4 марта рассмотрит жалобу политика Бориса Надеждина на решение признать законным отказ Центризбиркома в регистрации его кандидатом в... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:48
2024-03-01T11:48
2024-03-01T12:07
россия
борис надеждин
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
происшествия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ 4 марта рассмотрит жалобу политика Бориса Надеждина на решение признать законным отказ Центризбиркома в регистрации его кандидатом в президенты, сообщили РИА Новости в суде."Рассмотрение апелляционной жалобы на решение первой инстанции Верховного суда назначено на 4 марта в 10.00", - сказали в суде.Ранее суд допросил нескольких избирателей, поставивших подписи за Надеждина, и экспертов-почерковедов, проверявших их, и в итоге согласился с доводами ЦИК, что доля недействительных подписей в поддержку кандидатуры Надеждина оказалась выше допустимой.ВС РФ уже отклонил два иска Надеждина, оспаривавшего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов и форму ведомости проверки подписных листов.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование будет проходить 15-17 марта.
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россия, борис надеждин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), происшествия
Россия, Борис Надеждин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Происшествия
ВС рассмотрит апелляцию на решение признать законным отказ ЦИК Надеждину
ВС 4 марта рассмотрит апелляцию на решение признать законным отказ ЦИК Надеждину
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ 4 марта рассмотрит жалобу политика Бориса Надеждина на решение признать законным отказ Центризбиркома в регистрации его кандидатом в президенты, сообщили РИА Новости в суде.
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"Рассмотрение апелляционной жалобы на решение первой инстанции Верховного суда назначено на 4 марта в 10.00", - сказали в суде.
Ранее суд допросил нескольких избирателей, поставивших подписи за Надеждина, и экспертов-почерковедов, проверявших их, и в итоге согласился с доводами ЦИК, что доля недействительных подписей в поддержку кандидатуры Надеждина оказалась выше допустимой.
ВС РФ уже отклонил два иска Надеждина, оспаривавшего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов и форму ведомости проверки подписных листов.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование будет проходить 15-17 марта.