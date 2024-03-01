https://ria.ru/20240301/nadezhdin-1930433919.html

ВС рассмотрит апелляцию на решение признать законным отказ ЦИК Надеждину

ВС рассмотрит апелляцию на решение признать законным отказ ЦИК Надеждину - РИА Новости, 01.03.2024

ВС рассмотрит апелляцию на решение признать законным отказ ЦИК Надеждину

Верховный суд РФ 4 марта рассмотрит жалобу политика Бориса Надеждина на решение признать законным отказ Центризбиркома в регистрации его кандидатом в... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T11:48

2024-03-01T11:48

2024-03-01T12:07

россия

борис надеждин

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

происшествия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ 4 марта рассмотрит жалобу политика Бориса Надеждина на решение признать законным отказ Центризбиркома в регистрации его кандидатом в президенты, сообщили РИА Новости в суде."Рассмотрение апелляционной жалобы на решение первой инстанции Верховного суда назначено на 4 марта в 10.00", - сказали в суде.Ранее суд допросил нескольких избирателей, поставивших подписи за Надеждина, и экспертов-почерковедов, проверявших их, и в итоге согласился с доводами ЦИК, что доля недействительных подписей в поддержку кандидатуры Надеждина оказалась выше допустимой.ВС РФ уже отклонил два иска Надеждина, оспаривавшего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов и форму ведомости проверки подписных листов.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование будет проходить 15-17 марта.

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2024

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россия, борис надеждин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), происшествия