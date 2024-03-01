https://ria.ru/20240301/muzey-1930502905.html
РЖД запустили интерактивный проект "Народный музей БАМа"
РЖД запустили интерактивный проект "Народный музей БАМа" - РИА Новости, 01.03.2024
РЖД запустили интерактивный проект "Народный музей БАМа"
РЖД запустили интерактивный проект "Народный музей БАМа", посвященный 50-летнему юбилею этой магистрали, сообщила компания. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:12
2024-03-01T15:12
2024-03-01T15:12
ржд
байкало-амурская магистраль
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. РЖД запустили интерактивный проект "Народный музей БАМа", посвященный 50-летнему юбилею этой магистрали, сообщила компания. Байкало-Амурская магистраль в 2024 году отмечает 50 лет. "К юбилею БАМа РЖД совместно с "Комсомольской правдой" запустили интерактивный проект "Народный музей БАМа". Проект направлен на создание масштабного цифрового музея БАМа", - говорится в сообщении. Так, до 28 апреля жители России и стран СНГ могут присылать фотографии, связанные со всенародной стройкой. Фото станут экспонатами народного музея. "Это могут быть снимки, которые сделаны непосредственно на стройке, или фото памятных вещей, которые хранятся в семейном архиве (рюкзак, с которым ездил на БАМ папа, письма, которые присылала из тайги мама, самодельная елочная игрушка, которой украшали елку в бамовском поселке, или статья в газете о трудовых подвигах родственников-строителей магистрали)", - пояснили РЖД. Прислать фото можно через форму на сайте проекта.
https://ria.ru/20240221/alkogol-1928640466.html
https://ria.ru/20240221/sapsan-1928621909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, байкало-амурская магистраль, россия
РЖД, Байкало-Амурская магистраль, Россия
РЖД запустили интерактивный проект "Народный музей БАМа"
РЖД запустили интерактивный проект "Народный музей БАМа" к юбилею магистрали
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. РЖД запустили интерактивный проект "Народный музей БАМа", посвященный 50-летнему юбилею этой магистрали, сообщила компания.
Байкало-Амурская магистраль в 2024 году отмечает 50 лет.
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"К юбилею БАМа РЖД совместно с "Комсомольской правдой" запустили интерактивный проект "Народный музей БАМа". Проект направлен на создание масштабного цифрового музея БАМа", - говорится в сообщении.
Так, до 28 апреля жители России
и стран СНГ
могут присылать фотографии, связанные со всенародной стройкой. Фото станут экспонатами народного музея.
"Это могут быть снимки, которые сделаны непосредственно на стройке, или фото памятных вещей, которые хранятся в семейном архиве (рюкзак, с которым ездил на БАМ папа, письма, которые присылала из тайги мама, самодельная елочная игрушка, которой украшали елку в бамовском поселке, или статья в газете о трудовых подвигах родственников-строителей магистрали)", - пояснили РЖД.
Прислать фото можно через форму на сайте
проекта.
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