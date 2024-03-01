https://ria.ru/20240301/muzey-1930502905.html

РЖД запустили интерактивный проект "Народный музей БАМа"

РЖД запустили интерактивный проект "Народный музей БАМа" - РИА Новости, 01.03.2024

РЖД запустили интерактивный проект "Народный музей БАМа"

РЖД запустили интерактивный проект "Народный музей БАМа", посвященный 50-летнему юбилею этой магистрали, сообщила компания. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:12

2024-03-01T15:12

2024-03-01T15:12

ржд

байкало-амурская магистраль

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. РЖД запустили интерактивный проект "Народный музей БАМа", посвященный 50-летнему юбилею этой магистрали, сообщила компания. Байкало-Амурская магистраль в 2024 году отмечает 50 лет. "К юбилею БАМа РЖД совместно с "Комсомольской правдой" запустили интерактивный проект "Народный музей БАМа". Проект направлен на создание масштабного цифрового музея БАМа", - говорится в сообщении. Так, до 28 апреля жители России и стран СНГ могут присылать фотографии, связанные со всенародной стройкой. Фото станут экспонатами народного музея. "Это могут быть снимки, которые сделаны непосредственно на стройке, или фото памятных вещей, которые хранятся в семейном архиве (рюкзак, с которым ездил на БАМ папа, письма, которые присылала из тайги мама, самодельная елочная игрушка, которой украшали елку в бамовском поселке, или статья в газете о трудовых подвигах родственников-строителей магистрали)", - пояснили РЖД. Прислать фото можно через форму на сайте проекта.

https://ria.ru/20240221/alkogol-1928640466.html

https://ria.ru/20240221/sapsan-1928621909.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ржд, байкало-амурская магистраль, россия