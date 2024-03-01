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"Он их выдал". В Сети шокированы разговором военных ФРГ о Крымском мосте - РИА Новости, 01.03.2024
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19:15 01.03.2024 (обновлено: 21:33 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/most-1930581173.html
"Он их выдал". В Сети шокированы разговором военных ФРГ о Крымском мосте
"Он их выдал". В Сети шокированы разговором военных ФРГ о Крымском мосте - РИА Новости, 01.03.2024
"Он их выдал". В Сети шокированы разговором военных ФРГ о Крымском мосте
Западные пользователи социальной сети X встревожены публикацией разговора немецких военных, обсуждавших возможный ракетный удар по Крымскому мосту. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T19:15
2024-03-01T21:33
политика
германия
украина
великобритания
олаф шольц
тобиас эллвуд
маргарита симоньян
нато
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Западные пользователи социальной сети X встревожены публикацией разговора немецких военных, обсуждавших возможный ракетный удар по Крымскому мосту.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;"Канцлер Германии Олаф Шольц поэтому выдал секретные данные о британских военных на Украине", — считает участник дискуссии."Это кого-то удивило? Эти психи терпят поражение, поэтому отчаянно пытаются попробовать любой способ навредить России", — отметили в комментариях."Еще одно доказательство того, что НАТО воюет против России. Дальнейший исход будет очень плохим", — убежден пользователь."Нацисты просто не могут ничего с собой поделать", — сыронизировали в беседе.На этой неделе Шольца обвинили в раскрытии разведывательных данных о британских военных, дислоцированных на Украине. Канцлер, комментируя возможность отправки ракет Taurus в зону боевых действий, заявил, что это потребует вовлечения военнослужащих бундесвера в украинский конфликт и сделает Германию вслед за Великобританией "участницей войны". По мнению бывшего председателя комитета по обороне в парламенте Соединенного Королевства Тобиаса Эллвуда, это было вопиющее злоупотребление разведданными. Как пишет газета The Telegraph, глава немецкого правительства своим заявлением поставил под удар британский персонал, работающий на Украине.В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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политика, германия, украина, великобритания, олаф шольц, тобиас эллвуд, маргарита симоньян, нато, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Политика, Германия, Украина, Великобритания, Олаф Шольц, Тобиас Эллвуд, Маргарита Симоньян, НАТО, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост

"Он их выдал". В Сети шокированы разговором военных ФРГ о Крымском мосте

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Западные пользователи социальной сети X встревожены публикацией разговора немецких военных, обсуждавших возможный ракетный удар по Крымскому мосту.
Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
«
"Канцлер Германии Олаф Шольц поэтому выдал секретные данные о британских военных на Украине", — считает участник дискуссии.
"Это кого-то удивило? Эти психи терпят поражение, поэтому отчаянно пытаются попробовать любой способ навредить России", — отметили в комментариях.
"Еще одно доказательство того, что НАТО воюет против России. Дальнейший исход будет очень плохим", — убежден пользователь.
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"Нацисты просто не могут ничего с собой поделать", — сыронизировали в беседе.
На этой неделе Шольца обвинили в раскрытии разведывательных данных о британских военных, дислоцированных на Украине. Канцлер, комментируя возможность отправки ракет Taurus в зону боевых действий, заявил, что это потребует вовлечения военнослужащих бундесвера в украинский конфликт и сделает Германию вслед за Великобританией "участницей войны". По мнению бывшего председателя комитета по обороне в парламенте Соединенного Королевства Тобиаса Эллвуда, это было вопиющее злоупотребление разведданными. Как пишет газета The Telegraph, глава немецкого правительства своим заявлением поставил под удар британский персонал, работающий на Украине.
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В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale.
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ПолитикаГерманияУкраинаВеликобританияОлаф ШольцТобиас ЭллвудМаргарита СимоньянНАТОРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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