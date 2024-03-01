https://ria.ru/20240301/most-1930576103.html

Киев угрожал Крымскому мосту после беседы в бундесвере, заявили в ДНР

Киев угрожал Крымскому мосту после беседы в бундесвере, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.03.2024

Киев угрожал Крымскому мосту после беседы в бундесвере, заявили в ДНР

Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов угрожал атаковать Крымский мост вскоре после переговоров офицеров бундесвера ФРГ о... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T18:53

2024-03-01T18:53

2024-03-01T18:53

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

донецкая народная республика

россия

германия

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

крымский мост

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов угрожал атаковать Крымский мост вскоре после переговоров офицеров бундесвера ФРГ о возможности подобных атак и поездке на Украину, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись. По данным Симоньян, беседа состоялась 19 февраля, в ней участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. Также из текста следует, что сотрудник космического командования ФРГ говорил о поездке на Украину 21 февраля, чтобы помочь готовить удары по России. Ранее сообщалось, что 25 февраля Буданов записал видеообращение, в котором пообещал России в Крыму новые "сюрпризы" и заявил, что не рекомендовал бы гражданскому населению пользоваться Крымским мостом. "Интересно, что Буданов об этом заявил как раз после того, как состоялись переговоры немецких офицеров. Он четко сказал, что в 2024 году они сделают всё, чтобы Крымского моста не осталось", - сказал РИА Новости Кимаковский. Как отметил советник главы ДНР, противнику прекрасно известно, что по Крымскому мосту не осуществляется поставка вооружений в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, потому что есть множество других путей доставки. "Естественно, у наших спецслужб есть информация, и она приходит постоянно, о том, что украинские спецслужбы, ГУР совместно со своими кураторами и партнерами по блоку НАТО разрабатывают операции такого плана, которые не столько нанесут какой-то стратегический урон, как станут серьезными пиар-акциями. Для них взрыв Крымского моста - это такой пиар-ход и в большей степени одно из действий в информационной войне. И они будут планировать осуществить это в этом году", - добавил Кимаковский. Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ РФ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалось. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации. Ночью 17 июля 2023 года Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, донецкая народная республика, россия, германия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, крымский мост