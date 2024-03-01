В ФРГ планировали атаку на Крымский мост по приказу США, уверены в ДНР
Советник Пушилина: военные в ФРГ обсуждали атаку на Крымский мост по приказу США
Крымский мост. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Высокопоставленные немецкие офицеры, которые обсуждали операцию по уничтожению Крымского моста, выполняли это по приказу высшего руководства США, заявил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
"Существует тесное сотрудничество, особенно штабов разведок, стран НАТО. Естественно под кем – под руководством США. Больше чем уверен, что это не самостоятельный разговор немецких военнослужащих, а выполнение приказа со стороны высшего руководства США осуществить такого рода операцию. Потому что американцы, как мы прекрасно знаем, стараются воевать против России чужими руками: украинскими солдатами, немецкими ракетами и танками и так далее", - сказал Кимаковский.
"Почему Германия принимает в этом участие? Потому что она, как и Украина, не является самостоятельным государством, а остается на сегодняшний день де-юре оккупированным государством со стороны Соединенных Штатов Америки, это закреплено международными договорами. Потому что на территорию Германии вводились оккупационные войска после Победы в Великой Отечественной войне, и она была разделена на несколько оккупационных зон. Наши войска из своей оккупационной зоны вывели войска, а американцы, англичане и французы из своих оккупационных зон не вышли. Поэтому говорить, что немецкое руководство является самостоятельным, это не совсем верно", - напомнил Кимаковский.