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В ФРГ планировали атаку на Крымский мост по приказу США, уверены в ДНР - РИА Новости, 01.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:01 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/most-1930542953.html
В ФРГ планировали атаку на Крымский мост по приказу США, уверены в ДНР
В ФРГ планировали атаку на Крымский мост по приказу США, уверены в ДНР - РИА Новости, 01.03.2024
В ФРГ планировали атаку на Крымский мост по приказу США, уверены в ДНР
Высокопоставленные немецкие офицеры, которые обсуждали операцию по уничтожению Крымского моста, выполняли это по приказу высшего руководства США, заявил РИА... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:01
2024-03-01T17:01
специальная военная операция на украине
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
нато
германия
украина
крымский мост
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Высокопоставленные немецкие офицеры, которые обсуждали операцию по уничтожению Крымского моста, выполняли это по приказу высшего руководства США, заявил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. "Существует тесное сотрудничество, особенно штабов разведок, стран НАТО. Естественно под кем – под руководством США. Больше чем уверен, что это не самостоятельный разговор немецких военнослужащих, а выполнение приказа со стороны высшего руководства США осуществить такого рода операцию. Потому что американцы, как мы прекрасно знаем, стараются воевать против России чужими руками: украинскими солдатами, немецкими ракетами и танками и так далее", - сказал Кимаковский. "Почему Германия принимает в этом участие? Потому что она, как и Украина, не является самостоятельным государством, а остается на сегодняшний день де-юре оккупированным государством со стороны Соединенных Штатов Америки, это закреплено международными договорами. Потому что на территорию Германии вводились оккупационные войска после Победы в Великой Отечественной войне, и она была разделена на несколько оккупационных зон. Наши войска из своей оккупационной зоны вывели войска, а американцы, англичане и французы из своих оккупационных зон не вышли. Поэтому говорить, что немецкое руководство является самостоятельным, это не совсем верно", - напомнил Кимаковский.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html
германия
украина
донецкая народная республика
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разговор немецких военных об атаке на крымский мост, нато, германия, украина, крымский мост, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, НАТО, Германия, Украина, Крымский мост, Донецкая Народная Республика
В ФРГ планировали атаку на Крымский мост по приказу США, уверены в ДНР

Советник Пушилина: военные в ФРГ обсуждали атаку на Крымский мост по приказу США

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Высокопоставленные немецкие офицеры, которые обсуждали операцию по уничтожению Крымского моста, выполняли это по приказу высшего руководства США, заявил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
Вчера, 15:17
"Существует тесное сотрудничество, особенно штабов разведок, стран НАТО. Естественно под кем – под руководством США. Больше чем уверен, что это не самостоятельный разговор немецких военнослужащих, а выполнение приказа со стороны высшего руководства США осуществить такого рода операцию. Потому что американцы, как мы прекрасно знаем, стараются воевать против России чужими руками: украинскими солдатами, немецкими ракетами и танками и так далее", - сказал Кимаковский.
"Почему Германия принимает в этом участие? Потому что она, как и Украина, не является самостоятельным государством, а остается на сегодняшний день де-юре оккупированным государством со стороны Соединенных Штатов Америки, это закреплено международными договорами. Потому что на территорию Германии вводились оккупационные войска после Победы в Великой Отечественной войне, и она была разделена на несколько оккупационных зон. Наши войска из своей оккупационной зоны вывели войска, а американцы, англичане и французы из своих оккупационных зон не вышли. Поэтому говорить, что немецкое руководство является самостоятельным, это не совсем верно", - напомнил Кимаковский.
Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостНАТОГерманияУкраинаКрымский мостДонецкая Народная Республика
 
 
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