https://ria.ru/20240301/most-1930542953.html

В ФРГ планировали атаку на Крымский мост по приказу США, уверены в ДНР

В ФРГ планировали атаку на Крымский мост по приказу США, уверены в ДНР - РИА Новости, 01.03.2024

В ФРГ планировали атаку на Крымский мост по приказу США, уверены в ДНР

Высокопоставленные немецкие офицеры, которые обсуждали операцию по уничтожению Крымского моста, выполняли это по приказу высшего руководства США, заявил РИА... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T17:01

2024-03-01T17:01

2024-03-01T17:01

специальная военная операция на украине

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

нато

германия

украина

крымский мост

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Высокопоставленные немецкие офицеры, которые обсуждали операцию по уничтожению Крымского моста, выполняли это по приказу высшего руководства США, заявил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. "Существует тесное сотрудничество, особенно штабов разведок, стран НАТО. Естественно под кем – под руководством США. Больше чем уверен, что это не самостоятельный разговор немецких военнослужащих, а выполнение приказа со стороны высшего руководства США осуществить такого рода операцию. Потому что американцы, как мы прекрасно знаем, стараются воевать против России чужими руками: украинскими солдатами, немецкими ракетами и танками и так далее", - сказал Кимаковский. "Почему Германия принимает в этом участие? Потому что она, как и Украина, не является самостоятельным государством, а остается на сегодняшний день де-юре оккупированным государством со стороны Соединенных Штатов Америки, это закреплено международными договорами. Потому что на территорию Германии вводились оккупационные войска после Победы в Великой Отечественной войне, и она была разделена на несколько оккупационных зон. Наши войска из своей оккупационной зоны вывели войска, а американцы, англичане и французы из своих оккупационных зон не вышли. Поэтому говорить, что немецкое руководство является самостоятельным, это не совсем верно", - напомнил Кимаковский.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

германия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

разговор немецких военных об атаке на крымский мост, нато, германия, украина, крымский мост, донецкая народная республика