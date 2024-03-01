https://ria.ru/20240301/most-1930524479.html

В Госдуме сравнили Крымский мост с Дорогой жизни

В Госдуме сравнили Крымский мост с Дорогой жизни - РИА Новости, 01.03.2024

В Госдуме сравнили Крымский мост с Дорогой жизни

Крымский мост - это буквально дорога жизни, если немцы задумали бомбить дорогу жизни, это что-то нам напоминает из истории, заявил РИА Новости зампред комитета... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:05

2024-03-01T16:05

2024-03-01T16:05

специальная военная операция на украине

анатолий выборный

в мире

россия

республика крым

крымский мост

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

госдума рф

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Крымский мост - это буквально дорога жизни, если немцы задумали бомбить дорогу жизни, это что-то нам напоминает из истории, заявил РИА Новости зампред комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США, и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. "Крымский мост - это буквально дорога жизни … Если немцы задумали бомбить дорогу жизни, это что-то нам напоминает из истории. Кончится это для них печально", - сказал Выборный. Депутат напомнил, что Крымский мост был возведен в кратчайшие сроки и позволил вопреки жесткой и безжалостной блокаде Крыма со стороны коллективного Запада, оживить экономику полуострова. По словам Выборного, из заброшенной территории, развитию которой Киев в последние 30 лет практически не уделял внимания, эти знаковые для всех россиян места при президенте России Владимире Путине снова стали туристической "меккой". "Миллионы жителей получили возможность быстро и удобно добираться до Ялты, Симферополя, отправить детей в "Артек". По этому мосту едут потоки людей, мирных граждан", - отметил депутат.

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

анатолий выборный, в мире, россия, республика крым, крымский мост, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, госдума рф