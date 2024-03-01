В Госдуме сравнили Крымский мост с Дорогой жизни
Депутат Выборный: намерение немцев бомбить дорогу жизни напоминает историю
Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Крымский мост - это буквально дорога жизни, если немцы задумали бомбить дорогу жизни, это что-то нам напоминает из истории, заявил РИА Новости зампред комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США, и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
"Крымский мост - это буквально дорога жизни … Если немцы задумали бомбить дорогу жизни, это что-то нам напоминает из истории. Кончится это для них печально", - сказал Выборный.
Депутат напомнил, что Крымский мост был возведен в кратчайшие сроки и позволил вопреки жесткой и безжалостной блокаде Крыма со стороны коллективного Запада, оживить экономику полуострова. По словам Выборного, из заброшенной территории, развитию которой Киев в последние 30 лет практически не уделял внимания, эти знаковые для всех россиян места при президенте России Владимире Путине снова стали туристической "меккой".
"Миллионы жителей получили возможность быстро и удобно добираться до Ялты, Симферополя, отправить детей в "Артек". По этому мосту едут потоки людей, мирных граждан", - отметил депутат.