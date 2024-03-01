https://ria.ru/20240301/most-1930488768.html

Переговоры немецких военных опровергли заявления Шольца, заявил Косачев

Переговоры немецких военных опровергли заявления Шольца, заявил Косачев - РИА Новости, 01.03.2024

Переговоры немецких военных опровергли заявления Шольца, заявил Косачев

Публикация переговоров немецких офицеров по Крымскому мосту полностью опровергает заявления канцлера Олафа Шольца о неучастии Германии в конфликте на Украине,... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:34

2024-03-01T14:34

2024-03-01T16:14

германия

в мире

украина

олаф шольц

константин косачев

совет федерации рф

маргарита симоньян

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Публикация переговоров немецких офицеров по Крымскому мосту полностью опровергает заявления канцлера Олафа Шольца о неучастии Германии в конфликте на Украине, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале.Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных представителей бундесвера, обсуждавших атаку на Крымский мост ракетами Taurus: судя по тексту, в нем участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС.Судя по тексту, опубликованному Симоньян, беседа состоялась 19 февраля 2024 года, в переговорах участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост."Скандал с записями переговоров поименно указанных и весьма высокопоставленных офицеров бундесвера, уже в практическом ключе обсуждающих планы атак на Крымский мост, должен иметь серьезнейшие последствия", - написал Косачев .Косачев добавил, что опубликованные переговоры полностью опровергают заявления Шольца по конфликту на Украине."Полностью опровергает заявления канцлера Шольца о принципиальном неучастии ФРГ в конфликте. Это прямое участие, куда уж прямее: "Мы сейчас ведем войну", - говорит один из записанных немцев", - добавил он.

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Косачев о прямом участии Германии в конфликте на Украине Косачев о прямом участии Германии в конфликте на Украине 2024-03-01T14:34 true PT2M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, в мире, украина, олаф шольц, константин косачев, совет федерации рф, маргарита симоньян, разговор немецких военных об атаке на крымский мост