https://ria.ru/20240301/most-1930488768.html
Переговоры немецких военных опровергли заявления Шольца, заявил Косачев
Переговоры немецких военных опровергли заявления Шольца, заявил Косачев - РИА Новости, 01.03.2024
Переговоры немецких военных опровергли заявления Шольца, заявил Косачев
Публикация переговоров немецких офицеров по Крымскому мосту полностью опровергает заявления канцлера Олафа Шольца о неучастии Германии в конфликте на Украине,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:34
2024-03-01T14:34
2024-03-01T16:14
германия
в мире
украина
олаф шольц
константин косачев
совет федерации рф
маргарита симоньян
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_0:158:3093:1897_1920x0_80_0_0_485649b7012bec773012fa375a4484f4.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Публикация переговоров немецких офицеров по Крымскому мосту полностью опровергает заявления канцлера Олафа Шольца о неучастии Германии в конфликте на Украине, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале.Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных представителей бундесвера, обсуждавших атаку на Крымский мост ракетами Taurus: судя по тексту, в нем участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС.Судя по тексту, опубликованному Симоньян, беседа состоялась 19 февраля 2024 года, в переговорах участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост."Скандал с записями переговоров поименно указанных и весьма высокопоставленных офицеров бундесвера, уже в практическом ключе обсуждающих планы атак на Крымский мост, должен иметь серьезнейшие последствия", - написал Косачев .Косачев добавил, что опубликованные переговоры полностью опровергают заявления Шольца по конфликту на Украине."Полностью опровергает заявления канцлера Шольца о принципиальном неучастии ФРГ в конфликте. Это прямое участие, куда уж прямее: "Мы сейчас ведем войну", - говорит один из записанных немцев", - добавил он.
https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html
https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_4ea46760d30842be10d65bfd8c0dfe27.jpg
Косачев о прямом участии Германии в конфликте на Украине
Косачев о прямом участии Германии в конфликте на Украине
2024-03-01T14:34
true
PT2M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире, украина, олаф шольц, константин косачев, совет федерации рф, маргарита симоньян, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Германия, В мире, Украина, Олаф Шольц, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Маргарита Симоньян, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Переговоры немецких военных опровергли заявления Шольца, заявил Косачев
Косачев: запись беседы об атаках на Крымский мост опровергла заявления Шольца