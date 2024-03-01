https://ria.ru/20240301/most-1930482237.html

Бундесвер оценил сроки подготовки удара по Крымскому мосту

Бундесвер оценил сроки подготовки удара по Крымскому мосту - РИА Новости, 01.03.2024

Бундесвер оценил сроки подготовки удара по Крымскому мосту

Бундесвер оценивает в 4 месяца максимум срок подготовки украинцев к удару по Крымскому мосту ракетами Taurus, говорится в расшифровке разговора немецких... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:08

2024-03-01T14:08

2024-03-01T14:29

бундесвер германии

украинский демократический альянс за реформы (удар)

маргарита симоньян

украина

в мире

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896587260_0:112:3243:1936_1920x0_80_0_0_a51b26a0435647d638a1e969b328ef9e.jpg

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Бундесвер оценивает в 4 месяца максимум срок подготовки украинцев к удару по Крымскому мосту ракетами Taurus, говорится в расшифровке разговора немецких военных, опубликованной в телеграм-канале главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян."Необходимо поделить процесс обучения на части. Длинный трек будет рассчитан на четыре месяца, обучим их основательно, в том числе и отработаем вариант с мостом. Короткий - будет рассчитан на две недели, чтобы они как можно раньше могли применить ракеты", – заявил один из военных.Судя по тексту, опубликованному Симоньян, беседа состоялась 19 февраля 2024 года, в переговорах участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бундесвер германии, украинский демократический альянс за реформы (удар), маргарита симоньян, украина, в мире, разговор немецких военных об атаке на крымский мост