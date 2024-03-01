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Бундесвер оценил сроки подготовки удара по Крымскому мосту - РИА Новости, 01.03.2024
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14:08 01.03.2024 (обновлено: 14:29 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/most-1930482237.html
Бундесвер оценил сроки подготовки удара по Крымскому мосту
Бундесвер оценил сроки подготовки удара по Крымскому мосту - РИА Новости, 01.03.2024
Бундесвер оценил сроки подготовки удара по Крымскому мосту
Бундесвер оценивает в 4 месяца максимум срок подготовки украинцев к удару по Крымскому мосту ракетами Taurus, говорится в расшифровке разговора немецких... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:08
2024-03-01T14:29
бундесвер германии
украинский демократический альянс за реформы (удар)
маргарита симоньян
украина
в мире
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Бундесвер оценивает в 4 месяца максимум срок подготовки украинцев к удару по Крымскому мосту ракетами Taurus, говорится в расшифровке разговора немецких военных, опубликованной в телеграм-канале главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян."Необходимо поделить процесс обучения на части. Длинный трек будет рассчитан на четыре месяца, обучим их основательно, в том числе и отработаем вариант с мостом. Короткий - будет рассчитан на две недели, чтобы они как можно раньше могли применить ракеты", – заявил один из военных.Судя по тексту, опубликованному Симоньян, беседа состоялась 19 февраля 2024 года, в переговорах участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
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бундесвер германии, украинский демократический альянс за реформы (удар), маргарита симоньян, украина, в мире, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Бундесвер Германии, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Маргарита Симоньян, Украина, В мире, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Бундесвер оценил сроки подготовки удара по Крымскому мосту

Симоньян: бундесвер оценил в 4 месяца срок подготовки удара по Крымскому мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Бундесвер оценивает в 4 месяца максимум срок подготовки украинцев к удару по Крымскому мосту ракетами Taurus, говорится в расшифровке разговора немецких военных, опубликованной в телеграм-канале главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
«
"Необходимо поделить процесс обучения на части. Длинный трек будет рассчитан на четыре месяца, обучим их основательно, в том числе и отработаем вариант с мостом. Короткий - будет рассчитан на две недели, чтобы они как можно раньше могли применить ракеты", – заявил один из военных.
Судя по тексту, опубликованному Симоньян, беседа состоялась 19 февраля 2024 года, в переговорах участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
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Бундесвер ГерманииУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Маргарита СимоньянУкраинаВ миреРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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