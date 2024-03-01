https://ria.ru/20240301/most-1930479710.html

Симоньян опубликовала разговор немецких военных об ударе по Крымскому мосту

Симоньян опубликовала разговор немецких военных об ударе по Крымскому мосту - РИА Новости, 01.03.2024

Симоньян опубликовала разговор немецких военных об ударе по Крымскому мосту

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора высокопоставленных... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:03

2024-03-01T14:03

2024-03-01T15:40

бундесвер германии

в мире

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

олаф шольц

украина

германия

маргарита симоньян

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора высокопоставленных офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост ракетами Taurus.В нем приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Разговор состоялся 19 февраля.Собеседники предлагают разделить всю операцию на этапы, а также обратиться к Великобритании за помощью в планировании."Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не десять и даже не 20 ракет", — говорит один из офицеров.При этом отмечается, что для атаки возможно использовать Taurus, если применить французский истребитель Rafale.Представители бундесвера в разговоре пытаются найти способ атаковать мост, но не сделать Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев."Мы в первую очередь должны знать, не является ли такое политическое решение прямым участием в планировании задач, в таком случае обучение будет проходить несколько дольше, они смогут выполнять более сложные задачи, что, вполне возможно, у них уже есть некоторый опыт и используется высокотехнологичное оборудование. Если есть возможность избежать прямого участия, мы не можем участвовать в планировании задач, делать это в Бюхеле и затем им пересылать — для Германии это красная линия, — говорится в расшифровке.Кроме того, немецкие офицеры допустили возможность передачи Киеву спутниковых снимков и координат российских целей с точностью до трех метров.Обсуждая возможную передачу Taurus Украине, военные отмечают, что ВСУ смогут использовать их через восемь месяцев после поставки. Всего бундесвер сможет выделить до ста снарядов.При этом офицеры констатируют, что отправка этих ракет "не изменит ход военных действий". Противоречивые заявленияПо данным Кильского института мировой экономики, в 2023 году Германия направила на помощь Украине порядка 11,8 миллиарда евро, а за прошедшие два года — более 17 миллиардов. Берлин — третий по масштабу донор Киева после Вашингтона и Лондона, несмотря на звучащие осторожные заявления о недопустимости прямого участия в конфликте.В минувший вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия не будет передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. С таким заявлением он выступил после того, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании очередной, девятой по счету, коалиции по оказанию помощи киевскому режиму — для поставок ракет среднего и дальнего радиуса действия.Позднее Шольц пояснил, что Берлин отказался от передачи Киеву этих снарядов, так как они могут достигать Москвы. По его словам, для контроля над применением Taurus необходимо было бы отправить на Украину немецких военнослужащих, но это исключено.При этом на минувшей неделе бундестаг поддержал проект резолюции, представленный правящей коалицией, о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу. В документе Taurus напрямую не упоминаются, но, как заявила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, ей очевидно, что имелись в виду именно они.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

https://ria.ru/20240301/taurus-1930486432.html

https://ria.ru/20240229/sholts-1930326980.html

https://ria.ru/20240301/sholts-1930387547.html

украина

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бундесвер германии, в мире, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, олаф шольц, украина, германия, маргарита симоньян