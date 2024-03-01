В Госдуме пообещали ответить на попытки взорвать Крымский мост
Журавлев: подрыв Крымского моста отзовется падением Бранденбургских ворот
Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Попытки ударить по Крымскому мосту могут отозваться падением Бранденбургских ворот в Берлине, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ("Родина"), комментируя данные об обсуждении военными ФРГ ударов по этому российскому объекту инфраструктуры.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
"Спешу разочаровать наследников вермахта - в историю они и так войдут как люди, в очередной раз вставшие на сторону нацизма. Их танков и инструкторов и без того достаточно для нового Нюрнбергского трибунала, а попытки взорвать Крымский мост могут отозваться падением Бранденбургских ворот в Берлине", - заявил Журавлев.
Также он отметил, что лично сталкивался на линии боевого соприкосновения с польскими военными и ему приходилось разбираться с их диверсионно-разведывательной группой.
"Нет сомнений, что на стороне ВСУ воюют французы, немцы, американцы, но в данном случае речь идет о несколько других вещах. Высокопоставленные генералы бундесвера планируют теракт на российской территории… Упоминается, что США и Великобритания давно уже вовлечены в конфликт по самые уши, а вот немцы хотели бы быть "немножко беременными", то есть русских людей убивать, но так, чтобы на весь мир не прослыть убийцами", - отметил Журавлев.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом заявления о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу, а также предупредил, что последствия от возможных интервенций Запада на Украину будут трагичными.