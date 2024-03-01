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В Госдуме пообещали ответить на попытки взорвать Крымский мост - РИА Новости, 01.03.2024
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12:37 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/most-1930453460.html
В Госдуме пообещали ответить на попытки взорвать Крымский мост
В Госдуме пообещали ответить на попытки взорвать Крымский мост - РИА Новости, 01.03.2024
В Госдуме пообещали ответить на попытки взорвать Крымский мост
Попытки ударить по Крымскому мосту могут отозваться падением Бранденбургских ворот в Берлине, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:37
2024-03-01T12:37
россия
алексей журавлев
госдума рф
вооруженные силы украины
владимир путин
маргарита симоньян
великобритания
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Попытки ударить по Крымскому мосту могут отозваться падением Бранденбургских ворот в Берлине, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ("Родина"), комментируя данные об обсуждении военными ФРГ ударов по этому российскому объекту инфраструктуры. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". "Спешу разочаровать наследников вермахта - в историю они и так войдут как люди, в очередной раз вставшие на сторону нацизма. Их танков и инструкторов и без того достаточно для нового Нюрнбергского трибунала, а попытки взорвать Крымский мост могут отозваться падением Бранденбургских ворот в Берлине", - заявил Журавлев. Также он отметил, что лично сталкивался на линии боевого соприкосновения с польскими военными и ему приходилось разбираться с их диверсионно-разведывательной группой. "Нет сомнений, что на стороне ВСУ воюют французы, немцы, американцы, но в данном случае речь идет о несколько других вещах. Высокопоставленные генералы бундесвера планируют теракт на российской территории… Упоминается, что США и Великобритания давно уже вовлечены в конфликт по самые уши, а вот немцы хотели бы быть "немножко беременными", то есть русских людей убивать, но так, чтобы на весь мир не прослыть убийцами", - отметил Журавлев. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом заявления о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу, а также предупредил, что последствия от возможных интервенций Запада на Украину будут трагичными.
https://ria.ru/20240301/simonyan-1930399571.html
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россия, алексей журавлев , госдума рф, вооруженные силы украины, владимир путин, маргарита симоньян, великобритания, сша, в мире
Россия, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Великобритания, США, В мире
В Госдуме пообещали ответить на попытки взорвать Крымский мост

Журавлев: подрыв Крымского моста отзовется падением Бранденбургских ворот

CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf / Бранденбургские ворота в Берлине
Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf /
Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Попытки ударить по Крымскому мосту могут отозваться падением Бранденбургских ворот в Берлине, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ("Родина"), комментируя данные об обсуждении военными ФРГ ударов по этому российскому объекту инфраструктуры.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Симоньян: немецкие военные обсуждали удары по Крымскому мосту
Вчера, 09:31
"Спешу разочаровать наследников вермахта - в историю они и так войдут как люди, в очередной раз вставшие на сторону нацизма. Их танков и инструкторов и без того достаточно для нового Нюрнбергского трибунала, а попытки взорвать Крымский мост могут отозваться падением Бранденбургских ворот в Берлине", - заявил Журавлев.
Также он отметил, что лично сталкивался на линии боевого соприкосновения с польскими военными и ему приходилось разбираться с их диверсионно-разведывательной группой.
"Нет сомнений, что на стороне ВСУ воюют французы, немцы, американцы, но в данном случае речь идет о несколько других вещах. Высокопоставленные генералы бундесвера планируют теракт на российской территории… Упоминается, что США и Великобритания давно уже вовлечены в конфликт по самые уши, а вот немцы хотели бы быть "немножко беременными", то есть русских людей убивать, но так, чтобы на весь мир не прослыть убийцами", - отметил Журавлев.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом заявления о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу, а также предупредил, что последствия от возможных интервенций Запада на Украину будут трагичными.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Миру надо знать об обсуждении в ФРГ ударов по Крымскому мосту, заявил Цеков
Вчера, 11:33
 
РоссияАлексей ЖуравлевГосдума РФВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинМаргарита СимоньянВеликобританияСШАВ мире
 
 
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