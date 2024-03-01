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Бирюков: свыше 65 тысяч "умных" фонарей установят в Москве в 2024 году - РИА Новости, 01.03.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:54 01.03.2024
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Бирюков: свыше 65 тысяч "умных" фонарей установят в Москве в 2024 году
Бирюков: свыше 65 тысяч "умных" фонарей установят в Москве в 2024 году - РИА Новости, 01.03.2024
Бирюков: свыше 65 тысяч "умных" фонарей установят в Москве в 2024 году
Специалисты Комплекса городского хозяйства планируют установить в 2024 году 65 тысяч "умных" фонарей, соответствующими датчиками оборудуют имеющиеся и новые... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:54
2024-03-01T11:54
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства планируют установить в 2024 году 65 тысяч "умных" фонарей, соответствующими датчиками оборудуют имеющиеся и новые опоры освещения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Качественное освещение является необходимым условием комфортной городской среды, с 2018 года в столице реализуется программа, в рамках которой специальными контролерами оснащаются уже имеющиеся и новые опоры освещения. В этом году установим 65 тысяч таких приборов управления, в результате их общее число превысит 375 тысяч", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что контролеры представляют собой небольшие платы, передающие в режиме реального времени сигнал в Центр управления сетями АО "ОЭК". "Специалисты могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать его яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. Данные о неработающем светильнике сразу поступают диспетчеру, на место оперативно направляется аварийная бригада для устранения неполадки", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение контролеров способствует экономии электроэнергии и позволяет обеспечить качественное освещение столичных улиц, магистралей, дворовых территорий и общественных пространств.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Бирюков: свыше 65 тысяч "умных" фонарей установят в Москве в 2024 году

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкНабережные Краснопресненская и Тараса Шевченко, Дом правительства РФ и гостиница Radisson Royal Moscow на Кутузовском проспекте в Москве
Набережные Краснопресненская и Тараса Шевченко, Дом правительства РФ и гостиница Radisson Royal Moscow на Кутузовском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Набережные Краснопресненская и Тараса Шевченко, Дом правительства РФ и гостиница Radisson Royal Moscow на Кутузовском проспекте в Москве
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства планируют установить в 2024 году 65 тысяч "умных" фонарей, соответствующими датчиками оборудуют имеющиеся и новые опоры освещения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Качественное освещение является необходимым условием комфортной городской среды, с 2018 года в столице реализуется программа, в рамках которой специальными контролерами оснащаются уже имеющиеся и новые опоры освещения. В этом году установим 65 тысяч таких приборов управления, в результате их общее число превысит 375 тысяч", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что контролеры представляют собой небольшие платы, передающие в режиме реального времени сигнал в Центр управления сетями АО "ОЭК".
"Специалисты могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать его яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. Данные о неработающем светильнике сразу поступают диспетчеру, на место оперативно направляется аварийная бригада для устранения неполадки", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение контролеров способствует экономии электроэнергии и позволяет обеспечить качественное освещение столичных улиц, магистралей, дворовых территорий и общественных пространств.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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