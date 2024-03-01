https://ria.ru/20240301/moskva-1930438098.html

Бирюков: свыше 65 тысяч "умных" фонарей установят в Москве в 2024 году

Бирюков: свыше 65 тысяч "умных" фонарей установят в Москве в 2024 году - РИА Новости, 01.03.2024

Бирюков: свыше 65 тысяч "умных" фонарей установят в Москве в 2024 году

Специалисты Комплекса городского хозяйства планируют установить в 2024 году 65 тысяч "умных" фонарей, соответствующими датчиками оборудуют имеющиеся и новые... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T11:54

2024-03-01T11:54

2024-03-01T11:54

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767686651_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_86699070603ffe2bd191d598a214aac1.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства планируют установить в 2024 году 65 тысяч "умных" фонарей, соответствующими датчиками оборудуют имеющиеся и новые опоры освещения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Качественное освещение является необходимым условием комфортной городской среды, с 2018 года в столице реализуется программа, в рамках которой специальными контролерами оснащаются уже имеющиеся и новые опоры освещения. В этом году установим 65 тысяч таких приборов управления, в результате их общее число превысит 375 тысяч", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что контролеры представляют собой небольшие платы, передающие в режиме реального времени сигнал в Центр управления сетями АО "ОЭК". "Специалисты могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать его яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. Данные о неработающем светильнике сразу поступают диспетчеру, на место оперативно направляется аварийная бригада для устранения неполадки", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение контролеров способствует экономии электроэнергии и позволяет обеспечить качественное освещение столичных улиц, магистралей, дворовых территорий и общественных пространств.

https://ria.ru/20240228/mosty-1929998336.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы