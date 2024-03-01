https://ria.ru/20240301/moskva-1930438098.html
Бирюков: свыше 65 тысяч "умных" фонарей установят в Москве в 2024 году
Бирюков: свыше 65 тысяч "умных" фонарей установят в Москве в 2024 году - РИА Новости, 01.03.2024
Бирюков: свыше 65 тысяч "умных" фонарей установят в Москве в 2024 году
Специалисты Комплекса городского хозяйства планируют установить в 2024 году 65 тысяч "умных" фонарей, соответствующими датчиками оборудуют имеющиеся и новые... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:54
2024-03-01T11:54
2024-03-01T11:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767686651_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_86699070603ffe2bd191d598a214aac1.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства планируют установить в 2024 году 65 тысяч "умных" фонарей, соответствующими датчиками оборудуют имеющиеся и новые опоры освещения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Качественное освещение является необходимым условием комфортной городской среды, с 2018 года в столице реализуется программа, в рамках которой специальными контролерами оснащаются уже имеющиеся и новые опоры освещения. В этом году установим 65 тысяч таких приборов управления, в результате их общее число превысит 375 тысяч", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что контролеры представляют собой небольшие платы, передающие в режиме реального времени сигнал в Центр управления сетями АО "ОЭК". "Специалисты могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать его яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. Данные о неработающем светильнике сразу поступают диспетчеру, на место оперативно направляется аварийная бригада для устранения неполадки", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение контролеров способствует экономии электроэнергии и позволяет обеспечить качественное освещение столичных улиц, магистралей, дворовых территорий и общественных пространств.
https://ria.ru/20240228/mosty-1929998336.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767686651_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1ddf48f00ae0a0faabb290e5bc8c2561.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства планируют установить в 2024 году 65 тысяч "умных" фонарей, соответствующими датчиками оборудуют имеющиеся и новые опоры освещения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Качественное освещение является необходимым условием комфортной городской среды, с 2018 года в столице реализуется программа, в рамках которой специальными контролерами оснащаются уже имеющиеся и новые опоры освещения. В этом году установим 65 тысяч таких приборов управления, в результате их общее число превысит 375 тысяч", - рассказал Бирюков
.
Бирюков: в Москве в этом году отремонтируют 18 мостовых сооружений
Заместитель мэра пояснил, что контролеры представляют собой небольшие платы, передающие в режиме реального времени сигнал в Центр управления сетями АО "ОЭК".
"Специалисты могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать его яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. Данные о неработающем светильнике сразу поступают диспетчеру, на место оперативно направляется аварийная бригада для устранения неполадки", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение контролеров способствует экономии электроэнергии и позволяет обеспечить качественное освещение столичных улиц, магистралей, дворовых территорий и общественных пространств.