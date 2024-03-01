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Эксперт раскрыл необычный способ обмана, применяемый мошенниками - РИА Новости, 01.03.2024
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17:30 01.03.2024 (обновлено: 17:38 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/moshenniki-1930555010.html
Эксперт раскрыл необычный способ обмана, применяемый мошенниками
Эксперт раскрыл необычный способ обмана, применяемый мошенниками - РИА Новости, 01.03.2024
Эксперт раскрыл необычный способ обмана, применяемый мошенниками
Телефонные мошенники в общении с потенциальной жертвой используют аудиосообщения со сгенерированным женским голосом и аватаркой симпатичной девушки, чтобы... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:30
2024-03-01T17:38
технологии
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Телефонные мошенники в общении с потенциальной жертвой используют аудиосообщения со сгенерированным женским голосом и аватаркой симпатичной девушки, чтобы повысить свои шансы на успех, рассказал РИА Новости ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров. "Злоумышленники используют сгенерированные записи в схеме FakeDate. Отправляют жертве для большей убедительности голосовые сообщения под видом привлекательной девушки", - сказал Егоров. По его словам, с начала года компания зафиксировала еще две новые схемы, в которых мошенники с помощью сервисов искусственного интеллекта подменяли свой голос на тот, от имени которого реализовывали сценарии. В одном - заставляли детей отдавать курьерам сбережения семьи, используя смоделированный голос родственника. В другом - выдавали себя за руководителей компаний и требовали связаться якобы с сотрудником службы безопасности, который просил перевести деньги на безопасный счет. Егоров объяснил, что мошенники заранее разными способами добывают аудиозапись человека, которую обрабатывали через сервисы ИИ. Получить образец голоса можно, например, в социальных сетях или видеохостингах, или записать телефонный разговор. По словам эксперта, киберпреступники активно исследуют и применяют возможности ИИ для автоматизации и повышения вероятности успеха атак. Кроме того, "модная тема" нейросетей может быть использована в качестве приманки в фишинговых атаках и мошеннических схемах.
https://ria.ru/20240228/moshennik-1930012787.html
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технологии, россия
Технологии, Россия
Эксперт раскрыл необычный способ обмана, применяемый мошенниками

Эксперт: телефонные мошенники используют женские аватарки и нежные голоса

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина идет по улице со смартфоном
Мужчина идет по улице со смартфоном - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Телефонные мошенники в общении с потенциальной жертвой используют аудиосообщения со сгенерированным женским голосом и аватаркой симпатичной девушки, чтобы повысить свои шансы на успех, рассказал РИА Новости ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.
"Злоумышленники используют сгенерированные записи в схеме FakeDate. Отправляют жертве для большей убедительности голосовые сообщения под видом привлекательной девушки", - сказал Егоров.
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По его словам, с начала года компания зафиксировала еще две новые схемы, в которых мошенники с помощью сервисов искусственного интеллекта подменяли свой голос на тот, от имени которого реализовывали сценарии. В одном - заставляли детей отдавать курьерам сбережения семьи, используя смоделированный голос родственника. В другом - выдавали себя за руководителей компаний и требовали связаться якобы с сотрудником службы безопасности, который просил перевести деньги на безопасный счет.
Егоров объяснил, что мошенники заранее разными способами добывают аудиозапись человека, которую обрабатывали через сервисы ИИ. Получить образец голоса можно, например, в социальных сетях или видеохостингах, или записать телефонный разговор.
По словам эксперта, киберпреступники активно исследуют и применяют возможности ИИ для автоматизации и повышения вероятности успеха атак. Кроме того, "модная тема" нейросетей может быть использована в качестве приманки в фишинговых атаках и мошеннических схемах.
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