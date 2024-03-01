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В России ввели систему мониторинга окружающей среды - РИА Новости, 01.03.2024
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01:43 01.03.2024 (обновлено: 01:44 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/monitoring-1930377538.html
В России ввели систему мониторинга окружающей среды
В России ввели систему мониторинга окружающей среды - РИА Новости, 01.03.2024
В России ввели систему мониторинга окружающей среды
Государственная система мониторинга состояния окружающей среды заработает в России с 1 марта 2024 года, следует из федерального закона. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T01:43
2024-03-01T01:44
россия
общество
госдума рф
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
гидрометцентр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Государственная система мониторинга состояния окружающей среды заработает в России с 1 марта 2024 года, следует из федерального закона. "В целях обеспечения органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и населения информацией о состоянии окружающей среды (экологической информацией), сбора, обработки и анализа такой информации, а также оценки состояния окружающей среды и прогнозирования его изменений под воздействием природных и (или) антропогенных факторов создается федеральная государственная информационная система состояния окружающей среды", - говорится в тексте документа. Отмечается, что система будет содержать данные о состоянии окружающей среды (воздуха, водных объектов, почв), о радиационной обстановке, об обращении с отходами и состоянии многолетней мерзлоты. Согласно статье 7, федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2024 года. Госдума одобрила законопроект в июле 2023-го. Как пояснили в Минприроды, данные в систему будут поступать из информационных систем Росгидромета, Росводресурсов, Росприроднадзора, Рослесхоза, Роснедр и других источников. Заказчиком информационной системы является само министерство, оператором информационной системы определён Российский экологический оператор. Система будет создаваться на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех".
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россия, общество, госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), гидрометцентр
Россия, Общество, Госдума РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Гидрометцентр
В России ввели систему мониторинга окружающей среды

В России с 1 марта заработает система мониторинга окружающей среды

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль на федеральной автотрассе Р-257 "Енисей" возле реки Ус в горах Западного Саяна в Красноярском крае
Автомобиль на федеральной автотрассе Р-257 Енисей возле реки Ус в горах Западного Саяна в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль на федеральной автотрассе Р-257 "Енисей" возле реки Ус в горах Западного Саяна в Красноярском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Государственная система мониторинга состояния окружающей среды заработает в России с 1 марта 2024 года, следует из федерального закона.
«
"В целях обеспечения органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и населения информацией о состоянии окружающей среды (экологической информацией), сбора, обработки и анализа такой информации, а также оценки состояния окружающей среды и прогнозирования его изменений под воздействием природных и (или) антропогенных факторов создается федеральная государственная информационная система состояния окружающей среды", - говорится в тексте документа.
Отмечается, что система будет содержать данные о состоянии окружающей среды (воздуха, водных объектов, почв), о радиационной обстановке, об обращении с отходами и состоянии многолетней мерзлоты.
Согласно статье 7, федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2024 года.
Госдума одобрила законопроект в июле 2023-го. Как пояснили в Минприроды, данные в систему будут поступать из информационных систем Росгидромета, Росводресурсов, Росприроднадзора, Рослесхоза, Роснедр и других источников. Заказчиком информационной системы является само министерство, оператором информационной системы определён Российский экологический оператор. Система будет создаваться на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех".
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