https://ria.ru/20240301/monitoring-1930377538.html

В России ввели систему мониторинга окружающей среды

В России ввели систему мониторинга окружающей среды - РИА Новости, 01.03.2024

В России ввели систему мониторинга окружающей среды

Государственная система мониторинга состояния окружающей среды заработает в России с 1 марта 2024 года, следует из федерального закона. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T01:43

2024-03-01T01:43

2024-03-01T01:44

россия

общество

госдума рф

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

гидрометцентр

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Государственная система мониторинга состояния окружающей среды заработает в России с 1 марта 2024 года, следует из федерального закона. "В целях обеспечения органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и населения информацией о состоянии окружающей среды (экологической информацией), сбора, обработки и анализа такой информации, а также оценки состояния окружающей среды и прогнозирования его изменений под воздействием природных и (или) антропогенных факторов создается федеральная государственная информационная система состояния окружающей среды", - говорится в тексте документа. Отмечается, что система будет содержать данные о состоянии окружающей среды (воздуха, водных объектов, почв), о радиационной обстановке, об обращении с отходами и состоянии многолетней мерзлоты. Согласно статье 7, федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2024 года. Госдума одобрила законопроект в июле 2023-го. Как пояснили в Минприроды, данные в систему будут поступать из информационных систем Росгидромета, Росводресурсов, Росприроднадзора, Рослесхоза, Роснедр и других источников. Заказчиком информационной системы является само министерство, оператором информационной системы определён Российский экологический оператор. Система будет создаваться на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех".

https://ria.ru/20240229/putin-1930239134.html

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россия, общество, госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), гидрометцентр