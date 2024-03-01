В России ввели систему мониторинга окружающей среды
В России с 1 марта заработает система мониторинга окружающей среды
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль на федеральной автотрассе Р-257 "Енисей" возле реки Ус в горах Западного Саяна в Красноярском крае
Автомобиль на федеральной автотрассе Р-257 "Енисей" возле реки Ус в горах Западного Саяна в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Государственная система мониторинга состояния окружающей среды заработает в России с 1 марта 2024 года, следует из федерального закона.
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"В целях обеспечения органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и населения информацией о состоянии окружающей среды (экологической информацией), сбора, обработки и анализа такой информации, а также оценки состояния окружающей среды и прогнозирования его изменений под воздействием природных и (или) антропогенных факторов создается федеральная государственная информационная система состояния окружающей среды", - говорится в тексте документа.
Отмечается, что система будет содержать данные о состоянии окружающей среды (воздуха, водных объектов, почв), о радиационной обстановке, об обращении с отходами и состоянии многолетней мерзлоты.
Согласно статье 7, федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2024 года.
Госдума одобрила законопроект в июле 2023-го. Как пояснили в Минприроды, данные в систему будут поступать из информационных систем Росгидромета, Росводресурсов, Росприроднадзора, Рослесхоза, Роснедр и других источников. Заказчиком информационной системы является само министерство, оператором информационной системы определён Российский экологический оператор. Система будет создаваться на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех".