https://ria.ru/20240301/molodezh-1930347499.html

Всемирный фестиваль молодежи — 2024

Всемирный фестиваль молодежи — 2024 - РИА Новости, 01.03.2024

Всемирный фестиваль молодежи — 2024

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) пройдет в России с 1 по 7 марта. В нем примут участие 20 тысяч молодых людей в возрасте до 35 лет из 188 стран. Главная цель... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:36

2024-03-01T12:36

2024-03-01T13:05

инфографика

в мире

россия

общество

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральная территория "сириус"

сочи

дети

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930346769_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7d800c40dd7d82db3453f303dd4eed0.png

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) пройдет в России с 1 по 7 марта. В нем примут участие 20 тысяч молодых людей в возрасте до 35 лет из 188 стран. Главная цель форума — создание среды для диалога, дружбы и культурного обмена разных народов. Смотрите в инфографике ria.ru, какие мероприятия подготовили организаторы, кто из знаменитостей посетит форум, а также кого выбрали символом ВФМ.

россия

федеральная территория "сириус"

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, общество, всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральная территория "сириус", сочи, дети, форум, инфографика