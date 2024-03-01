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Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Всемирный фестиваль молодежи — 2024 - РИА Новости, 01.03.2024
Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) пройдет в России с 1 по 7 марта. В нем примут участие 20 тысяч молодых людей в возрасте до 35 лет из 188 стран. Главная цель... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:36
2024-03-01T12:36
2024-03-01T13:05
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Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) пройдет в России с 1 по 7 марта. В нем примут участие 20 тысяч молодых людей в возрасте до 35 лет из 188 стран. Главная цель форума — создание среды для диалога, дружбы и культурного обмена разных народов. Смотрите в инфографике ria.ru, какие мероприятия подготовили организаторы, кто из знаменитостей посетит форум, а также кого выбрали символом ВФМ.
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в мире, россия, общество, всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральная территория "сириус", сочи, дети, форум, инфографика
Инфографика, В мире, Россия, Общество, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральная территория "Сириус", Сочи, Дети, Форум