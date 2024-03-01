https://ria.ru/20240301/milliarder-1930393358.html
Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года
Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года - РИА Новости, 01.03.2024
Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые два месяца года увеличилось на 11,084 миллиарда долларов; больше всех прибавил бывший... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T08:15
2024-03-01T08:15
2024-03-01T08:15
экономика
россия
андрей мельниченко
владимир потанин
леонид михельсон
новатэк
еврохим
сибирская угольная энергетическая компания
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые два месяца года увеличилось на 11,084 миллиарда долларов; больше всех прибавил бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), поднявшийся на шестую строчку рейтинга и состояние которого увеличилось на 3,86 миллиарда долларов - до 22,7 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 26 граждан России, их общее состояние на 1 марта составляет 345,11 миллиарда долларов. Самым богатым из них остается один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, при этом его состояние с начала года сократилось на 37,1 миллиона долларов, до 31 миллиарда. Второе место удерживает совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон, чей капитал также снизился - на 710 миллионов долларов, до 26,8 миллиарда. Третье место сохранил за собой совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов, чье состояние увеличилось на 1,51 миллиарда долларов, достигнув 26,2 миллиарда. На четвертой строчке остается бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который увеличил состояние на 1,49 миллиарда долларов, до 25,4 миллиарда. Пятое место удерживает за собой основной бенефициар компании "Северсталь" Алексей Мордашов, чье состояние выросло на 2,08 миллиарда долларов, до 23 миллиардов. А на шестое место - с седьмого месяцем ранее - благодаря своей солидной прибавке к состоянию вышел Мельниченко. Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") в этом месяце опустился на седьмое место, его капитал с начала года уменьшился на 875 миллионов долларов, до 20,2 миллиарда. Восьмую строчку в списке по-прежнему занимает Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 692 миллиона долларов, до 16,4 миллиарда. Девятое место удерживает совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние снова сократилось сильнее всех в списке - на 1 миллиард долларов и составляет 13,2 миллиарда. Десятку лидеров вновь замыкает основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние выросло на 844 миллиона долларов, до 13,2 миллиарда.
https://ria.ru/20231206/invest-1913614660.html
https://ria.ru/20230828/nakopleniya-1892589888.html
https://ria.ru/20220221/blagotvoritelnost-1774026337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, андрей мельниченко, владимир потанин, леонид михельсон, новатэк, еврохим, сибирская угольная энергетическая компания
Экономика, Россия, Андрей Мельниченко, Владимир Потанин, Леонид Михельсон, Новатэк, ЕвроХим, Сибирская угольная энергетическая компания
Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года
BBI: миллиардеры в России с начала года стали богаче на 11 миллиардов долларов
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые два месяца года увеличилось на 11,084 миллиарда долларов; больше всех прибавил бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), поднявшийся на шестую строчку рейтинга и состояние которого увеличилось на 3,86 миллиарда долларов - до 22,7 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 26 граждан России, их общее состояние на 1 марта составляет 345,11 миллиарда долларов.
5 вопросов об инвестициях для начинающих
Самым богатым из них остается один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин
, при этом его состояние с начала года сократилось на 37,1 миллиона долларов, до 31 миллиарда. Второе место удерживает совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон
, чей капитал также снизился - на 710 миллионов долларов, до 26,8 миллиарда. Третье место сохранил за собой совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов
, чье состояние увеличилось на 1,51 миллиарда долларов, достигнув 26,2 миллиарда.
На четвертой строчке остается бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который увеличил состояние на 1,49 миллиарда долларов, до 25,4 миллиарда. Пятое место удерживает за собой основной бенефициар компании "Северсталь" Алексей Мордашов, чье состояние выросло на 2,08 миллиарда долларов, до 23 миллиардов. А на шестое место - с седьмого месяцем ранее - благодаря своей солидной прибавке к состоянию вышел Мельниченко. Алишер Усманов
("Металлоинвест", "Мегафон") в этом месяце опустился на седьмое место, его капитал с начала года уменьшился на 875 миллионов долларов, до 20,2 миллиарда.
Аналитики узнали, на что чаще всего копят россияне
Восьмую строчку в списке по-прежнему занимает Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 692 миллиона долларов, до 16,4 миллиарда.
Девятое место удерживает совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние снова сократилось сильнее всех в списке - на 1 миллиард долларов и составляет 13,2 миллиарда. Десятку лидеров вновь замыкает основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние выросло на 844 миллиона долларов, до 13,2 миллиарда.
Чтобы разбогатеть надо заниматься благотворительностью. Как это работает?