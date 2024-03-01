https://ria.ru/20240301/mid-1930609635.html
МИД прокомментировал межпалестинскую встречу в Москве
МИД прокомментировал межпалестинскую встречу в Москве - РИА Новости, 01.03.2024
МИД прокомментировал межпалестинскую встречу в Москве
Россия готова и далее вносить вклад в усилия по продвижению всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта и надеется, что заданный в Москве... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T22:28
2024-03-01T22:28
2024-03-01T22:28
в мире
россия
москва
лига арабских государств
организация исламского сотрудничества
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_77:0:3713:2045_1920x0_80_0_0_db522e4a9619b9a68a4e80db99857249.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия готова и далее вносить вклад в усилия по продвижению всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта и надеется, что заданный в Москве импульс процессу межпалестинского примирения получит дальнейшее развитие, заявили в МИД РФ. В четверг в Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа. "Российская сторона надеется, что заданный в Москве импульс процессу межпалестинского примирения получит дальнейшее развитие, готова и далее вносить свой вклад в усилия по продвижению всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе, включая арабскую мирную инициативу, утвержденную решениями саммитов Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
https://ria.ru/20240301/konflikt-1915630213.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_532:0:3259:2045_1920x0_80_0_0_fde0b7a50aee235491473d5066732cde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, лига арабских государств, организация исламского сотрудничества, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Москва, Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД прокомментировал межпалестинскую встречу в Москве
МИД: Россия готова участвовать в урегулирование палестино-израильского конфликта