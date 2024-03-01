https://ria.ru/20240301/mid-1930609635.html

МИД прокомментировал межпалестинскую встречу в Москве

МИД прокомментировал межпалестинскую встречу в Москве - РИА Новости, 01.03.2024

МИД прокомментировал межпалестинскую встречу в Москве

Россия готова и далее вносить вклад в усилия по продвижению всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта и надеется, что заданный в Москве... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T22:28

2024-03-01T22:28

2024-03-01T22:28

в мире

россия

москва

лига арабских государств

организация исламского сотрудничества

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия готова и далее вносить вклад в усилия по продвижению всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта и надеется, что заданный в Москве импульс процессу межпалестинского примирения получит дальнейшее развитие, заявили в МИД РФ. В четверг в Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа. "Российская сторона надеется, что заданный в Москве импульс процессу межпалестинского примирения получит дальнейшее развитие, готова и далее вносить свой вклад в усилия по продвижению всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе, включая арабскую мирную инициативу, утвержденную решениями саммитов Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

https://ria.ru/20240301/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, москва, лига арабских государств, организация исламского сотрудничества, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)