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МИД прокомментировал межпалестинскую встречу в Москве - РИА Новости, 01.03.2024
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22:28 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/mid-1930609635.html
МИД прокомментировал межпалестинскую встречу в Москве
МИД прокомментировал межпалестинскую встречу в Москве - РИА Новости, 01.03.2024
МИД прокомментировал межпалестинскую встречу в Москве
Россия готова и далее вносить вклад в усилия по продвижению всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта и надеется, что заданный в Москве... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T22:28
2024-03-01T22:28
в мире
россия
москва
лига арабских государств
организация исламского сотрудничества
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия готова и далее вносить вклад в усилия по продвижению всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта и надеется, что заданный в Москве импульс процессу межпалестинского примирения получит дальнейшее развитие, заявили в МИД РФ. В четверг в Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа. "Российская сторона надеется, что заданный в Москве импульс процессу межпалестинского примирения получит дальнейшее развитие, готова и далее вносить свой вклад в усилия по продвижению всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе, включая арабскую мирную инициативу, утвержденную решениями саммитов Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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в мире, россия, москва, лига арабских государств, организация исламского сотрудничества, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Москва, Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД прокомментировал межпалестинскую встречу в Москве

МИД: Россия готова участвовать в урегулирование палестино-израильского конфликта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия готова и далее вносить вклад в усилия по продвижению всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта и надеется, что заданный в Москве импульс процессу межпалестинского примирения получит дальнейшее развитие, заявили в МИД РФ.
В четверг в Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа.
"Российская сторона надеется, что заданный в Москве импульс процессу межпалестинского примирения получит дальнейшее развитие, готова и далее вносить свой вклад в усилия по продвижению всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе, включая арабскую мирную инициативу, утвержденную решениями саммитов Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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