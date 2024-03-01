https://ria.ru/20240301/meta-1930396462.html

Компания Meta* закроет новостную вкладку в Facebook* в двух странах

Компания Meta* закроет новостную вкладку в Facebook* в двух странах - РИА Новости, 01.03.2024

Компания Meta* закроет новостную вкладку в Facebook* в двух странах

Компания Meta* сообщила, что в апреле прекратит поддержку новостной вкладки в социальной сети Facebook* на территории США и Австралии. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T09:06

2024-03-01T09:06

2024-03-01T09:06

в мире

сша

австралия

великобритания

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149746/33/1497463334_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_2a992a647bf1aeab3d13ac440c152f32.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Компания Meta* сообщила, что в апреле прекратит поддержку новостной вкладки в социальной сети Facebook* на территории США и Австралии. "В начале апреля мы закроем Facebook* News - специальную вкладку для новостного контента - в США и Австралии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. Из текста заявления следует, что жители США и Австралии смогут просматривать новости в ленте соцсети, закрытие вкладки также не повлияет на договоры с издателями новостей в этих странах. Отмечается, что в 2023 году Meta* уже прекратила поддержку работы новостной вкладки в Великобритании, Франции и Германии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240205/niderlandy-1925522982.html

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898644458.html

сша

австралия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, австралия, великобритания, facebook