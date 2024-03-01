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Компания Meta* закроет новостную вкладку в Facebook* в двух странах - РИА Новости, 01.03.2024
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09:06 01.03.2024
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Компания Meta* закроет новостную вкладку в Facebook* в двух странах
Компания Meta* закроет новостную вкладку в Facebook* в двух странах - РИА Новости, 01.03.2024
Компания Meta* закроет новостную вкладку в Facebook* в двух странах
Компания Meta* сообщила, что в апреле прекратит поддержку новостной вкладки в социальной сети Facebook* на территории США и Австралии. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T09:06
2024-03-01T09:06
в мире
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австралия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Компания Meta* сообщила, что в апреле прекратит поддержку новостной вкладки в социальной сети Facebook* на территории США и Австралии. "В начале апреля мы закроем Facebook* News - специальную вкладку для новостного контента - в США и Австралии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. Из текста заявления следует, что жители США и Австралии смогут просматривать новости в ленте соцсети, закрытие вкладки также не повлияет на договоры с издателями новостей в этих странах. Отмечается, что в 2023 году Meta* уже прекратила поддержку работы новостной вкладки в Великобритании, Франции и Германии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240205/niderlandy-1925522982.html
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в мире, сша, австралия, великобритания, facebook
В мире, США, Австралия, Великобритания, Facebook
Компания Meta* закроет новостную вкладку в Facebook* в двух странах

Компания Meta в апреле закроет новостную вкладку в Facebook в США и Австралии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПользователь социальной сети
Пользователь социальной сети - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Компания Meta* сообщила, что в апреле прекратит поддержку новостной вкладки в социальной сети Facebook* на территории США и Австралии.
"В начале апреля мы закроем Facebook* News - специальную вкладку для новостного контента - в США и Австралии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
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Из текста заявления следует, что жители США и Австралии смогут просматривать новости в ленте соцсети, закрытие вкладки также не повлияет на договоры с издателями новостей в этих странах.
Отмечается, что в 2023 году Meta* уже прекратила поддержку работы новостной вкладки в Великобритании, Франции и Германии.
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