https://ria.ru/20240301/meta-1930396462.html
Компания Meta* закроет новостную вкладку в Facebook* в двух странах
Компания Meta* закроет новостную вкладку в Facebook* в двух странах - РИА Новости, 01.03.2024
Компания Meta* закроет новостную вкладку в Facebook* в двух странах
Компания Meta* сообщила, что в апреле прекратит поддержку новостной вкладки в социальной сети Facebook* на территории США и Австралии. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T09:06
2024-03-01T09:06
2024-03-01T09:06
в мире
сша
австралия
великобритания
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149746/33/1497463334_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_2a992a647bf1aeab3d13ac440c152f32.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Компания Meta* сообщила, что в апреле прекратит поддержку новостной вкладки в социальной сети Facebook* на территории США и Австралии. "В начале апреля мы закроем Facebook* News - специальную вкладку для новостного контента - в США и Австралии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. Из текста заявления следует, что жители США и Австралии смогут просматривать новости в ленте соцсети, закрытие вкладки также не повлияет на договоры с издателями новостей в этих странах. Отмечается, что в 2023 году Meta* уже прекратила поддержку работы новостной вкладки в Великобритании, Франции и Германии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240205/niderlandy-1925522982.html
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898644458.html
сша
австралия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149746/33/1497463334_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_8e1b974a869390684dd56cc4e5bdde25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, австралия, великобритания, facebook
В мире, США, Австралия, Великобритания, Facebook
Компания Meta* закроет новостную вкладку в Facebook* в двух странах
Компания Meta в апреле закроет новостную вкладку в Facebook в США и Австралии
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Компания Meta* сообщила, что в апреле прекратит поддержку новостной вкладки в социальной сети Facebook* на территории США и Австралии.
"В начале апреля мы закроем Facebook* News - специальную вкладку для новостного контента - в США и Австралии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
СМИ: власти Нидерландов хотят отказаться от Facebook*
Из текста заявления следует, что жители США и Австралии смогут просматривать новости в ленте соцсети, закрытие вкладки также не повлияет на договоры с издателями новостей в этих странах.
Отмечается, что в 2023 году Meta* уже прекратила поддержку работы новостной вкладки в Великобритании
, Франции
и Германии
.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В Госдуме отреагировали на новое заявление Meta* о России