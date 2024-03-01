https://ria.ru/20240301/medvedev-1930503651.html

Медведев прокомментировал запись разговора офицеров Бундесвера

Медведев прокомментировал запись разговора офицеров Бундесвера - РИА Новости, 01.03.2024

Медведев прокомментировал запись разговора офицеров Бундесвера

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:12

2024-03-01T15:12

2024-03-01T15:29

бундесвер германии

россия

германия

дмитрий медведев

маргарита симоньян

сша

константин симонов (политолог)

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что всё-таки немцы снова превратились в заклятых врагов России."Всё-таки наши извечные противники – немцы снова превратились в заклятых врагов. Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирают объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред нашей Родине и нашим людям", - написал он в своем Telegram-канале.Медведев добавил, что они при этом не забывают "про использование лживой риторики о неучастии Германии в конфликте". Также замруководителя Совбеза сказал, что не знает, "как на это реагировать дипломатическим образом?"Медведев также процитировал написанное в 1942 году стихотворение поэта Константина Симонова "Убей его!", отметил, что "лучше, чем поэт, об этом не скажешь".Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

https://ria.ru/20240301/most-1930479710.html

россия

германия

сша

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бундесвер германии, россия, германия, дмитрий медведев, маргарита симоньян, сша, константин симонов (политолог), разговор немецких военных об атаке на крымский мост