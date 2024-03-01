https://ria.ru/20240301/medvedev-1930493104.html
Медведев призвал добиться оптимизации структуры себестоимости вооружения
Медведев призвал добиться оптимизации структуры себестоимости вооружения - РИА Новости, 01.03.2024
Медведев призвал добиться оптимизации структуры себестоимости вооружения
Необходимо в сжатые сроки добиться оптимизации структуры себестоимости вооружений и особо востребованных средств поражения в ходе специальной военной операции,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:50
2024-03-01T14:50
2024-03-01T15:02
безопасность
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Необходимо в сжатые сроки добиться оптимизации структуры себестоимости вооружений и особо востребованных средств поражения в ходе специальной военной операции, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Видеозапись опубликована на странице Медведева в VK.Зампред Совбеза ранее провел заседание рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного назначения."В самые сжатые сроки нужно будет добиться оптимизации структуры себестоимости вооружений, особо востребованных средств поражения и другой военной техники в ходе специальной военной операции", - обратился Медведев к участникам совещания.
https://ria.ru/20240301/zasedanie-1930491758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, дмитрий медведев, россия
Безопасность, Дмитрий Медведев, Россия
Медведев призвал добиться оптимизации структуры себестоимости вооружения
Медведев призвал добиться оптимизации себестоимости востребованного вооружения