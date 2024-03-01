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Медведев выступит с лекцией на Всемирном фестивале молодежи

Медведев выступит с лекцией на Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 01.03.2024

Медведев выступит с лекцией на Всемирном фестивале молодежи

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 4 марта выступит на просветительском марафоне общества "Знание" Знание.Первые в рамках Всемирного фестиваля молодежи РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:44

2024-03-01T14:44

2024-03-01T14:44

общество

россия

дмитрий медведев

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 4 марта выступит на просветительском марафоне общества "Знание" Знание.Первые в рамках Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в "Сириусе", он расскажет слушателям о том, какие стратегические решения сегодня диктует России геополитическая ситуация, сообщили в пресс-службе общества "Знание". Медведев в рамках мероприятия 4 марта проведет лекцию на тему "Географические и стратегические границы". "Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации расскажет, какие стратегические решения сегодня диктует России геополитическая ситуация. Дмитрий Медведев поделится своим видением архитектуры нового мира с теми, кому предстоит его строить, — с молодыми людьми, которые составляют основную аудиторию марафона Знание.Первые и ВФМ-2024. Выступление включено в тематический трек "Мир возможностей для каждого", - рассказали в пресс-службе. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия, дмитрий медведев, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024