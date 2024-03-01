https://ria.ru/20240301/mediki-1930373185.html

Размеры выплат медикам в малых городах и селах увеличили

Размеры выплат медикам в малых городах и селах увеличили - РИА Новости, 01.03.2024

Размеры выплат медикам в малых городах и селах увеличили

Ежемесячные выплаты медицинским работникам в малых городах, районных центрах и селах вырастут с 1 марта в зависимости от числа жителей населенных пунктов. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T00:24

2024-03-01T00:24

2024-03-01T00:24

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ежемесячные выплаты медицинским работникам в малых городах, районных центрах и селах вырастут с 1 марта в зависимости от числа жителей населенных пунктов. Такое увеличение предложил президент России Владимир Путин на форуме будущих технологий в середине февраля. Он отмечал необходимость обратить особое внимание на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работников районных и участковых больниц. По его словам, в городах, где живут от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний персонал - 13 тысяч, а в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составят 50 тысяч рублей, а для медицинских работников среднего звена - 30 тысяч. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время открытия новой детской поликлиники в Оренбурге уточнила, что повышение размера этих выплат затронет порядка 210 тысяч медработников. Из федерального бюджета, по предварительным подсчетам, будет выделено около 57 миллиардов рублей. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что отдельные категории медработников начнут получать новые социальные выплаты уже во второй декаде апреля, при этом начисления будут сделаны уже с 1 марта.

https://ria.ru/20240229/putin-1930206241.html

https://ria.ru/20240301/zarplata-1930372515.html

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общество, россия, оренбург, владимир путин, татьяна голикова, михаил мурашко