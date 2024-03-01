https://ria.ru/20240301/matkapital-1930489095.html

В Госдуму внесли проект о бессрочной программе маткапитала

В Госдуму внесли проект о бессрочной программе маткапитала - РИА Новости, 01.03.2024

В Госдуму внесли проект о бессрочной программе маткапитала

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому программа материнского капитала может стать бессрочной, следует из электронной базы Госдумы. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:35

2024-03-01T14:35

2024-03-01T15:29

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому программа материнского капитала может стать бессрочной, следует из электронной базы Госдумы."Представляется необходимым <…> сделать действие программы материнского (семейного) капитала бессрочным", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.Как уточнили в документе, сейчас маткапитал положен, только если детей родили или усыновили в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026-го.Инициативу внесли депутаты Госдумы Нина Останина, Яна Лантратова, Ярослав Нилов и Николай Коломейцев. Предлагаются изменения в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Его можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью или же направить в накопительную часть пенсии матери либо на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.Как сообщал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, материнский капитал в 2024-м составит почти 631 тысячу рублей на первого ребенка и около 834 тысяч на второго.

https://ria.ru/20231229/kompensatsiya-1765736613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, общество, россия