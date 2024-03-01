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В Госдуму внесли проект о бессрочной программе маткапитала - РИА Новости, 01.03.2024
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14:35 01.03.2024 (обновлено: 15:29 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/matkapital-1930489095.html
В Госдуму внесли проект о бессрочной программе маткапитала
В Госдуму внесли проект о бессрочной программе маткапитала - РИА Новости, 01.03.2024
В Госдуму внесли проект о бессрочной программе маткапитала
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому программа материнского капитала может стать бессрочной, следует из электронной базы Госдумы. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:35
2024-03-01T15:29
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому программа материнского капитала может стать бессрочной, следует из электронной базы Госдумы."Представляется необходимым &lt;…&gt; сделать действие программы материнского (семейного) капитала бессрочным", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.Как уточнили в документе, сейчас маткапитал положен, только если детей родили или усыновили в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026-го.Инициативу внесли депутаты Госдумы Нина Останина, Яна Лантратова, Ярослав Нилов и Николай Коломейцев. Предлагаются изменения в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Его можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью или же направить в накопительную часть пенсии матери либо на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.Как сообщал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, материнский капитал в 2024-м составит почти 631 тысячу рублей на первого ребенка и около 834 тысяч на второго.
https://ria.ru/20231229/kompensatsiya-1765736613.html
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госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
В Госдуму внесли проект о бессрочной программе маткапитала

В Госдуму внесли проект о бессрочной программе материнского капитала

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому программа материнского капитала может стать бессрочной, следует из электронной базы Госдумы.
«
"Представляется необходимым <…> сделать действие программы материнского (семейного) капитала бессрочным", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Как уточнили в документе, сейчас маткапитал положен, только если детей родили или усыновили в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026-го.
Инициативу внесли депутаты Госдумы Нина Останина, Яна Лантратова, Ярослав Нилов и Николай Коломейцев. Предлагаются изменения в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Его можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью или же направить в накопительную часть пенсии матери либо на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.
Как сообщал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, материнский капитал в 2024-м составит почти 631 тысячу рублей на первого ребенка и около 834 тысяч на второго.
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