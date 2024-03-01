https://ria.ru/20240301/markirovka-1930374455.html

В России началась обязательная маркировка ряда медицинских изделий

В России началась обязательная маркировка ряда медицинских изделий - РИА Новости, 01.03.2024

В России началась обязательная маркировка ряда медицинских изделий

Обязательная маркировка ряда медицинских изделий, среди которых слуховые аппараты, коронарные стенты, компьютерные томографы, а также подгузники и пеленки для... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T00:44

2024-03-01T00:44

2024-03-01T00:44

россия

экономика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Обязательная маркировка ряда медицинских изделий, среди которых слуховые аппараты, коронарные стенты, компьютерные томографы, а также подгузники и пеленки для взрослых, началась в России. Таким образом, производители и импортеры данных товаров теперь обязаны наносить код маркировки на потребительскую упаковку и предоставлять в систему маркировки сведения о вводе в оборот. До этого, с 1 сентября, в стране началось внедрение обязательной маркировки 5 новых товарных категорий, среди них, например, биологически активные добавки (БАДы), антисептики, а также кресла-коляски. Кроме того, с приходом весны вступают в силу и меры, касающиеся винного сектора. Так, производители и розничные продавцы винодельческой продукции теперь должны доводить до сведения потребителя информацию о виде и производителе винодельческой продукции путем указания данной информации на этикетке или контрэтикетке. При этом информация о сорте (сортах) винограда, виде, наименовании производителя винодельческой продукции должна указываться контрастным легкочитаемым шрифтом.

https://realty.ria.ru/20240207/eksperiment-1925765233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, экономика