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В России началась обязательная маркировка ряда медицинских изделий - РИА Новости, 01.03.2024
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00:44 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/markirovka-1930374455.html
В России началась обязательная маркировка ряда медицинских изделий
В России началась обязательная маркировка ряда медицинских изделий - РИА Новости, 01.03.2024
В России началась обязательная маркировка ряда медицинских изделий
Обязательная маркировка ряда медицинских изделий, среди которых слуховые аппараты, коронарные стенты, компьютерные томографы, а также подгузники и пеленки для... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T00:44
2024-03-01T00:44
россия
экономика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Обязательная маркировка ряда медицинских изделий, среди которых слуховые аппараты, коронарные стенты, компьютерные томографы, а также подгузники и пеленки для взрослых, началась в России. Таким образом, производители и импортеры данных товаров теперь обязаны наносить код маркировки на потребительскую упаковку и предоставлять в систему маркировки сведения о вводе в оборот. До этого, с 1 сентября, в стране началось внедрение обязательной маркировки 5 новых товарных категорий, среди них, например, биологически активные добавки (БАДы), антисептики, а также кресла-коляски. Кроме того, с приходом весны вступают в силу и меры, касающиеся винного сектора. Так, производители и розничные продавцы винодельческой продукции теперь должны доводить до сведения потребителя информацию о виде и производителе винодельческой продукции путем указания данной информации на этикетке или контрэтикетке. При этом информация о сорте (сортах) винограда, виде, наименовании производителя винодельческой продукции должна указываться контрастным легкочитаемым шрифтом.
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россия, экономика
Россия, Экономика
В России началась обязательная маркировка ряда медицинских изделий

В России с 1 марта началась обязательная маркировка ряда медицинских изделий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска аптеки
Вывеска аптеки - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска аптеки. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Обязательная маркировка ряда медицинских изделий, среди которых слуховые аппараты, коронарные стенты, компьютерные томографы, а также подгузники и пеленки для взрослых, началась в России.
Таким образом, производители и импортеры данных товаров теперь обязаны наносить код маркировки на потребительскую упаковку и предоставлять в систему маркировки сведения о вводе в оборот.
До этого, с 1 сентября, в стране началось внедрение обязательной маркировки 5 новых товарных категорий, среди них, например, биологически активные добавки (БАДы), антисептики, а также кресла-коляски.
Кроме того, с приходом весны вступают в силу и меры, касающиеся винного сектора. Так, производители и розничные продавцы винодельческой продукции теперь должны доводить до сведения потребителя информацию о виде и производителе винодельческой продукции путем указания данной информации на этикетке или контрэтикетке. При этом информация о сорте (сортах) винограда, виде, наименовании производителя винодельческой продукции должна указываться контрастным легкочитаемым шрифтом.
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