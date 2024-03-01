https://ria.ru/20240301/mali-1930399445.html

Россия и Мали продвинулись в переговорах по ж/д инфраструктуре

Россия и Мали продвинулись в переговорах по ж/д инфраструктуре - РИА Новости, 01.03.2024

Россия и Мали продвинулись в переговорах по ж/д инфраструктуре

Переговоры Москвы и Бамако по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры в Мали, а также по созданию национальной авиакомпании находятся в "продвинутой... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T09:29

2024-03-01T09:29

2024-03-01T09:29

россия

бамако

абдулай диоп

мали

экономика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Переговоры Москвы и Бамако по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры в Мали, а также по созданию национальной авиакомпании находятся в "продвинутой стадии", сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. "С точки зрения инфраструктуры, железных дорог и создания авиакомпании, между двумя сторонами было проведено много обменов мнениями, обсуждено много документов, чтобы была возможность двигаться к реализации этих проектов, они находятся на очень продвинутой стадии", - отметил министр.Ранее глава МИД Мали заявил РИА Новости, что Бамако обсуждает с Москвой возможность строительства двух солнечных электростанций в ближайшем будущем, а также создание АЭС на территории африканского государства в долгосрочной перспективе для укрепления энергетической сферы страны.

https://ria.ru/20231217/rossotrudnichestvo-1916261497.html

россия

бамако

мали

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, бамако, абдулай диоп, мали, экономика