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Россия и Мали продвинулись в переговорах по ж/д инфраструктуре - РИА Новости, 01.03.2024
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09:29 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/mali-1930399445.html
Россия и Мали продвинулись в переговорах по ж/д инфраструктуре
Россия и Мали продвинулись в переговорах по ж/д инфраструктуре - РИА Новости, 01.03.2024
Россия и Мали продвинулись в переговорах по ж/д инфраструктуре
Переговоры Москвы и Бамако по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры в Мали, а также по созданию национальной авиакомпании находятся в "продвинутой... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T09:29
2024-03-01T09:29
россия
бамако
абдулай диоп
мали
экономика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Переговоры Москвы и Бамако по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры в Мали, а также по созданию национальной авиакомпании находятся в "продвинутой стадии", сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. "С точки зрения инфраструктуры, железных дорог и создания авиакомпании, между двумя сторонами было проведено много обменов мнениями, обсуждено много документов, чтобы была возможность двигаться к реализации этих проектов, они находятся на очень продвинутой стадии", - отметил министр.Ранее глава МИД Мали заявил РИА Новости, что Бамако обсуждает с Москвой возможность строительства двух солнечных электростанций в ближайшем будущем, а также создание АЭС на территории африканского государства в долгосрочной перспективе для укрепления энергетической сферы страны.
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россия
бамако
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россия, бамако, абдулай диоп, мали, экономика
Россия, Бамако, Абдулай Диоп, Мали, Экономика
Россия и Мали продвинулись в переговорах по ж/д инфраструктуре

Россия и Мали продвинулись в переговорах по обслуживанию ж/д инфраструктуры

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРельсы
Рельсы - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Переговоры Москвы и Бамако по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры в Мали, а также по созданию национальной авиакомпании находятся в "продвинутой стадии", сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.
"С точки зрения инфраструктуры, железных дорог и создания авиакомпании, между двумя сторонами было проведено много обменов мнениями, обсуждено много документов, чтобы была возможность двигаться к реализации этих проектов, они находятся на очень продвинутой стадии", - отметил министр.
Ранее глава МИД Мали заявил РИА Новости, что Бамако обсуждает с Москвой возможность строительства двух солнечных электростанций в ближайшем будущем, а также создание АЭС на территории африканского государства в долгосрочной перспективе для укрепления энергетической сферы страны.
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