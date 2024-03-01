https://ria.ru/20240301/makron-1930395105.html

Все стало хуже. СМИ раскрыли, какой "подарок" Макрон сделал Украине

Все стало хуже. СМИ раскрыли, какой "подарок" Макрон сделал Украине - РИА Новости, 01.03.2024

Все стало хуже. СМИ раскрыли, какой "подарок" Макрон сделал Украине

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину лишь навредило Киеву, пишет Politico. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T08:48

2024-03-01T08:48

2024-03-01T20:31

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину лишь навредило Киеву, пишет Politico.Как указал журналист со ссылкой на французских политиков, Макрон хотел своим заявлением консолидировать усилия Запада по поддержке Украины и послать России "сильный стратегический сигнал"."Но если высказывания французского лидера должны были послужить твердым предупреждением Кремлю, то они потерпели грандиозную неудачу. Фактически они добились противоположной цели", — продолжил обозреватель.Он отметил, что слова французского президента лишь указали на раскол среди союзников Украины по поводу ее дальнейшей поддержки.Автор материала также подчеркнул, что в странах Запада и так уже стали меньше верить в победу Киева, а слова о необходимости направить солдат могут еще сильнее подорвать его поддержку, особенно после заявления президента Владимира Путина о том, что прямое вмешательство в украинский конфликт может привести к ядерной войне."И все это ставит Украину в тяжелое положение. Не имея достаточного количества живой силы и боеприпасов, она не сможет провести серьезную контратаку в этом году", — подытожил журналист.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского президента конференция по поддержке Киева с участием лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон заявил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил РИА Новости, что отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930164259.html

https://ria.ru/20240229/zayavlenie-1930153539.html

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в мире, украина, россия, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков, нато, политика