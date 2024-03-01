https://ria.ru/20240301/litva-1930386227.html

"Пользуйтесь Стамбулом": Литва закрыла железнодорожные станции для россиян

"Пользуйтесь Стамбулом": Литва закрыла железнодорожные станции для россиян - РИА Новости, 01.03.2024

"Пользуйтесь Стамбулом": Литва закрыла железнодорожные станции для россиян

Пассажиры российских поездов калининградского направления с 1 марта больше не смогут садиться и высаживаться на литовских станциях Кяна и Кибартай... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T05:23

2024-03-01T05:23

2024-03-01T12:02

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КАЛИНИНГРАД, 1 мар — РИА Новости. Пассажиры российских поездов калининградского направления с 1 марта больше не смогут садиться и высаживаться на литовских станциях Кяна и Кибартай. Корреспондент РИА Новости проехал поездом из Калининграда в Москву и обратно и оценил востребованность этих остановок, пообщавшись с пассажирами, проводниками и пограничниками.Правительство Литвы приняло решение с 1 марта запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Кяна и Кибартай. При этом, как заявили в РЖД, пассажирские поезда российского холдинга уже несколько лет идут в Калининград через Литву без посадки и высадки на территории этой страны. Билеты до них не продаются, предусмотрены только технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров.Станции не значатсяВагоны поезда до Москвы от станции в Калининграде в день поездки отправлялись полупустыми. Российско-литовская граница примерно через два часа. Уже в Кяне в поезд сели около десятка человек. Зато на обратной дороге в поезде Москва — Калининград свободных мест нет, а среди пассажиров немало тех, кто едет именно до Кяны или Кибартая. Хотя билетов до этих станций купить нельзя — в расписании поездов они указаны как технические."Граждан России с шенгенской визой литовские пограничники выпускают на свое усмотрение: "Могу дать разрешение, а могу и не дать". Но на моих сменах отказов не помню", — рассказала проводница Вероника Петрова. По ее словам, на литовских станциях всегда кто-то заходит или высаживается.Жительница Литвы по имени Галина оказалась в Прибалтике еще во времена СССР — с мужем приехала на стройку ГЭС. Так там и остались. Женщина едет до Кяны, а в Москве навещала сына. По ее словам, поезд — самый удобный и дешевый способ доехать до российской столицы."Я всегда выходила и садилась в Кяне. Они думают что: закроют эти станции, и мы перестанем общаться с близкими? Нет, конечно. Но, правда, видеться будем реже. Создают нам такие условия, которых мы не заслуживаем. Сын говорит, что придется теперь только через Турцию летать", — сказала она.Другая пассажирка Елена рассказала, что в Литву переехала с мужем полтора года назад из-за работы — международная компания перевела свой офис в Вильнюс. В Москве остались родители и друзья. Елена пожаловалась, что сама устроилась в местный банк не без труда. По ее словам, сначала не хотели брать, потому что русская, но среди претендентов на должность она оказалась лучшей. Запрет на высадку называет дискриминацией."У моей коллеги вид на жительство уже отозвали. Мы русские там — угроза национальной безопасности", — говорит Елена.Суровые литовские пограничникиВо время проверки документов в Кибартае литовские пограничники на вопрос о возможности высадки на станции ответили, что никого пропускать не будут, включая граждан Литвы. Отрезали: "Пользуйтесь Стамбулом!" В Кяне же люди в форме лишь пожали плечами: жестких инструкций пока нет.Евгений живет в Словакии, в Москве у него бизнес, поэтому приходится часто ездить в Россию. Перед тем как высадиться в Кяне, рассказал о другом пока доступном маршруте из Калининграда в Литву."Выходите на станции Чернышевское (в Калининградской области), переходите границу с Литвой пешком, а дальше есть электрички из Кибартая. Дольше по времени, еще нужно подстроиться под расписание поезда и электричек. Если не жалко денег, то можно поехать на такси", — уточнил Евгений.Еще один пассажир Олег уже десять лет живет в США, в России остались пожилые родители. И в Москву он добирался через Литву — так, по его словам, дешевле всего."После ввода запрета на выход и посадку на литовских станциях придется летать через Турцию или другие страны, будет дороже в два-три раза. Я книжки везу красивые детские сыну из России, "Дядя Степа", например. В Америке их надо еще поискать. Пешком через границу с этими рюкзаками, конечно, тяжеловато. Но делать нечего", — сказал он.Кому от этого лучше?По информации проводницы Анны Романовой, сами жители Калининградской области редко пользуются станциями Кяна и Кибартай. Ее мнение разделяет и житель Калининграда Павел — местным удобнее добираться до балтийских соседей на машинах."А когда-то и поезд ходил из Калининграда туда. Раньше мы часто ездили. Я бы с удовольствием и сейчас ездил на выходные в Ригу или Вильнюс. Зачем все эти запреты, кому от этого хорошо? Мы им деньги привозили, тратили там, а они — к нам ", — вспоминает Павел.Екатерина, также добиравшаяся поездом, живет в Советске — город в Калининградской области на границе с Литвой. Она отметила, что теперь литовцы закупаются в российских магазинах."Часто приходят, говорят, что в России дешевле продукты. И еще рассказывают, что в Белоруссии тоже хорошие продукты, и тоже дешевле, чем в Литве. Но и там вроде закрывают границу", — рассказала Екатерина.По сведениям калининградской таможни, возможность попасть в Литву из Калининградской области пока сохраняется: есть два пеших погранперехода — в Советске и Чернышевском, а также автомобильный — в Чернышевском, через который идут и рейсовые автобусы в соседнюю республику. В Советске идет ремонт арки моста, соединяющего Россию и Литву. Когда работы завершатся, можно будет и там проехать на автомобиле.

https://ria.ru/20240227/kaliningrad-1929809750.html

https://ria.ru/20231228/litva-1918778722.html

https://ria.ru/20240222/rzhd-1928996058.html

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