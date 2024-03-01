https://ria.ru/20240301/litva-1930372224.html

Литва запретила высадку пассажиров из поездов, следующих в Калининград

Литва запретила высадку пассажиров из поездов, следующих в Калининград - РИА Новости, 01.03.2024

Литва запретила высадку пассажиров из поездов, следующих в Калининград

В Литве вступает в силу запрет о посадке и высадке пассажиров из поездов, следующих транзитом в Калининградскую область, который закроет для россиян еще один... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T00:11

2024-03-01T00:11

2024-03-01T00:11

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Литве вступает в силу запрет о посадке и высадке пассажиров из поездов, следующих транзитом в Калининградскую область, который закроет для россиян еще один маршрут въезда в Евросоюз и выезда обратно. Пассажирские поезда российского холдинга РЖД с марта 2020 года ходили в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны. Однако в расписании были предусмотрены технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров на пограничных железнодорожных станциях "Кена" и "Кибартай", которые пассажиры все равно использовали для посадки и высадки. Правительство Литвы 21 февраля приняло решение с 1 марта запретить посадку и высадку пассажиров на этих станциях. Как убедился ранее корреспондент РИА Новости, до вступления в сиду запрета станции были доступны для посадки и высадки пассажиров, которые были гражданами Литвы, России, Белоруссии и других стран, так или иначе связанными с Россией. Поезд "Москва-Калининград" использовался россиянами как сравнительно дешевый способ въезда в ЕС и выезда обратно в Россию. РЖД сообщили, что решение Литвы не повлияет на транзит российских поездов в Калининград и обратно. Власти Калининградской области назвали решение Литвы очередным проявлением русофобии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет добиваться от Литвы и ЕС выполнения политических, правовых обязательств по бесперебойному калининградскому транзиту, как пассажирскому, так и грузовому.

https://ria.ru/20240228/kaliningrad-1929907827.html

https://ria.ru/20240227/ugroza-1929827811.html

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мария захарова, литва, россия, белоруссия, евросоюз, ржд