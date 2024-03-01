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Дело об отмывании средств против блогера Лерчек закрыли - РИА Новости, 01.03.2024
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15:49 01.03.2024 (обновлено: 17:43 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/lerchek-1930518998.html
Дело об отмывании средств против блогера Лерчек закрыли
Дело об отмывании средств против блогера Лерчек закрыли - РИА Новости, 01.03.2024
Дело об отмывании средств против блогера Лерчек закрыли
Против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекратили уголовное дело об отмывании средств, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:49
2024-03-01T17:43
валерия чекалина
происшествия
россия
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекратили уголовное дело об отмывании средств, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков."Прекратили уголовное дело об отмывании денежных средств", — сказал собеседник агентства.В конце декабря с Лерчек и ее мужа Артема сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, они выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей.Кроме того, блогеры вернулись в соцсети после девятимесячного молчания. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". Блогер добавила, что они признали все ошибки и раскаялись, а также призвала подписчиков быть внимательными со своими налоговыми платежами.По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
https://ria.ru/20231121/fns-1910746377.html
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валерия чекалина, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Валерия Чекалина, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело об отмывании средств против блогера Лерчек закрыли

Адвокат: уголовное преследование блогера Чекалиной прекращено

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek)
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek). Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекратили уголовное дело об отмывании средств, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.
«
"Прекратили уголовное дело об отмывании денежных средств", — сказал собеседник агентства.
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В конце декабря с Лерчек и ее мужа Артема сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, они выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей.
Кроме того, блогеры вернулись в соцсети после девятимесячного молчания. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". Блогер добавила, что они признали все ошибки и раскаялись, а также призвала подписчиков быть внимательными со своими налоговыми платежами.
По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
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Валерия ЧекалинаПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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