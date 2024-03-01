https://ria.ru/20240301/lerchek-1930518998.html

Дело об отмывании средств против блогера Лерчек закрыли

Дело об отмывании средств против блогера Лерчек закрыли - РИА Новости, 01.03.2024

Дело об отмывании средств против блогера Лерчек закрыли

Против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекратили уголовное дело об отмывании средств, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:49

2024-03-01T15:49

2024-03-01T17:43

валерия чекалина

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекратили уголовное дело об отмывании средств, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков."Прекратили уголовное дело об отмывании денежных средств", — сказал собеседник агентства.В конце декабря с Лерчек и ее мужа Артема сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, они выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей.Кроме того, блогеры вернулись в соцсети после девятимесячного молчания. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". Блогер добавила, что они признали все ошибки и раскаялись, а также призвала подписчиков быть внимательными со своими налоговыми платежами.По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".

https://ria.ru/20231121/fns-1910746377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

валерия чекалина, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)