https://ria.ru/20240301/leopard-1930396623.html

В Приморье переселенный леопард впервые попал на видео

В Приморье переселенный леопард впервые попал на видео - РИА Новости, 01.03.2024

В Приморье переселенный леопард впервые попал на видео

Дальневосточный леопард, переселенный в историческую часть ареала по программе реинтродукции, впервые попал на видео в Лазовском районе Приморья, сообщил... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T09:07

2024-03-01T09:07

2024-03-01T11:14

хорошие новости

лазовский район

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар — РИА Новости. Дальневосточный леопард, переселенный в историческую часть ареала по программе реинтродукции, впервые попал на видео в Лазовском районе Приморья, сообщил национальный парк "Земля леопарда"."Известный дальневосточный леопард Leo 260M впервые зафиксирован лесными камерами в самом отдаленном от ядра своей популяции месте — в Лазовском районе Приморья. Это первый среди всех ныне живущих леопардов, кто добрался до этой территории. Она расположена в 200 километрах от национального парка "Земля леопарда" (Хасанский округ), где сироту спасли от гибели", — говорится в заявлении учреждения.Там отметили, что Leo 260M — один из трех леопардов, которых весной 2023 года переселили в Уссурийский заповедник по программе реинтродукции. Пятнистые хищники исчезли оттуда более полувека назад. Leo 260M в возрасте четырех месяцев обнаружили рядом с "Землей леопарда" летом 2022 года истощенным и умирающим котенком, оставшимся без мамы. Сироту доставили в центр реабилитации, где он постепенно окреп, научился охоте и навыкам выживания в дикой природе. После этого его выпустили с двумя сородичами в дикую природу в Уссурийском заповеднике."Молодой зверь стал активно изучать окрестности. В результате он побывал у города Арсеньев, а затем добрался до восточных берегов Приморья, в Лазовский район — эта территория находится на границе исторического ареала, точка фиксации Leo 260M — самая восточная среди всех дальневосточных леопардов. Кадры с леопардом впервые получены из самой дальней точки от ядра популяции этого подвида благодаря фотоловушкам фотографа Игоря Метельского", — отметили в национальном парке.В конце мая 2023 года в Приморье состоялась первая транслокация дальневосточных леопардов. Долгосрочная цель таких переселений — создание новой популяции численностью от 25 особей в Уссурийском заповеднике и на соседних территориях.

https://ria.ru/20240104/tigr-1919646067.html

https://ria.ru/20240227/medveditsa-1929815975.html

лазовский район

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лазовский район, приморский край