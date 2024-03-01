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Племянницу Ле Пен облили пивом на сельхозвыставке в Париже - РИА Новости, 01.03.2024
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00:39 01.03.2024
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Племянницу Ле Пен облили пивом на сельхозвыставке в Париже
Племянницу Ле Пен облили пивом на сельхозвыставке в Париже - РИА Новости, 01.03.2024
Племянницу Ле Пен облили пивом на сельхозвыставке в Париже
Вице-президента французской правой партии "Отвоевание" (Reconquete) Марион Марешаль облили пивом на сельскохозяйственном салона в Париже, передает агентство... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T00:39
2024-03-01T00:39
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вице-президента французской правой партии "Отвоевание" (Reconquete) Марион Марешаль облили пивом на сельскохозяйственном салона в Париже, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение политика. Короткое видео, на котором видно, как Марешаль - племяннице лидера фракции крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - выливают пиво на голову, опубликовано в социальных сетях. "Это был явно пьяный человек, который хотел выделиться", - заявили в окружении политика. Жордан Барделла, глава партии "Национальное объединение", которую основал дед пострадавшей женщины Жан-Мари Ле Пен, осудил нападение в соцсети Х.
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париж, марин ле пен, в мире
Париж, Марин Ле Пен, В мире
Племянницу Ле Пен облили пивом на сельхозвыставке в Париже

Племянницу Ле Пен Марион Марешаль облили пивом на сельхозвыставке в Париже

© AP Photo / Claude ParisДепутат Национального Собрания Франции от правоконсервативной партии Национальный Фронт Марион Марешаль-Ле Пен
Депутат Национального Собрания Франции от правоконсервативной партии Национальный Фронт Марион Марешаль-Ле Пен - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Claude Paris
Депутат Национального Собрания Франции от правоконсервативной партии Национальный Фронт Марион Марешаль-Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вице-президента французской правой партии "Отвоевание" (Reconquete) Марион Марешаль облили пивом на сельскохозяйственном салона в Париже, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение политика.
Короткое видео, на котором видно, как Марешаль - племяннице лидера фракции крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - выливают пиво на голову, опубликовано в социальных сетях.
"Это был явно пьяный человек, который хотел выделиться", - заявили в окружении политика.
Жордан Барделла, глава партии "Национальное объединение", которую основал дед пострадавшей женщины Жан-Мари Ле Пен, осудил нападение в соцсети Х.
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