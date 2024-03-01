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Лавров прокомментировал причины обращения Приднестровья за помощью к России - РИА Новости, 01.03.2024
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18:18 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/lavrov-1930567296.html
Лавров прокомментировал причины обращения Приднестровья за помощью к России
Лавров прокомментировал причины обращения Приднестровья за помощью к России - РИА Новости, 01.03.2024
Лавров прокомментировал причины обращения Приднестровья за помощью к России
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос о причинах обращения Приднестровья за помощью к России нужно адресовать властям в Кишиневе, которые идут по... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:18
2024-03-01T18:18
в мире
россия
кишинев
молдавия
сергей лавров
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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос о причинах обращения Приднестровья за помощью к России нужно адресовать властям в Кишиневе, которые идут по стопам Киева. "Ну, вы знаете, наверное, вопросы нужно адресовать тем, кто послужил причиной такого заявления приднестровского парламента. Прежде всего, режим, который в Кишиневе обосновался и который идет просто след в след по стопам киевского режима, отменяя все русское, дискриминируя русский язык во всех сферах и вместе с украинцами еще устраивая серьезное экономическое давление на Приднестровье", - сказал министр, выступая на Анталийском дипломатическом форуме. Министр отметил, что "румынское руководство в Кишиневе" должно перестать блокировать переговорный процесс формата "5+2" по приднестровскому урегулированию. По словам министра, Кишинев "пытается разрушить этот формат раз и на всегда". Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. Также Приднестровье обратилось за помощью и к другим региональным силам - к Евросоюзу, к СНГ, к ОБСЕ, ко всем участникам формата "5+2", к Красному Кресту. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раз встреча в таком формате состоялась в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года, после чего переговоры зашли в тупик из-за внутренних и внешнеполитических изменений. Киев приостановил деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, а также заявил, что не будет участвовать далее в переговорах в формате 5+2" в связи с военными действиями на территории страны.
https://ria.ru/20240301/lavrov-1930540266.html
https://ria.ru/20240301/sandu-1930421906.html
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в мире, россия, кишинев, молдавия, сергей лавров, снг, обсе
В мире, Россия, Кишинев, Молдавия, Сергей Лавров, СНГ, ОБСЕ
Лавров прокомментировал причины обращения Приднестровья за помощью к России

Лавров об обращении Приднестровья за помощью: Кишинев следует по стопам Киева

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос о причинах обращения Приднестровья за помощью к России нужно адресовать властям в Кишиневе, которые идут по стопам Киева.
«
"Ну, вы знаете, наверное, вопросы нужно адресовать тем, кто послужил причиной такого заявления приднестровского парламента. Прежде всего, режим, который в Кишиневе обосновался и который идет просто след в след по стопам киевского режима, отменяя все русское, дискриминируя русский язык во всех сферах и вместе с украинцами еще устраивая серьезное экономическое давление на Приднестровье", - сказал министр, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.
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Министр отметил, что "румынское руководство в Кишиневе" должно перестать блокировать переговорный процесс формата "5+2" по приднестровскому урегулированию. По словам министра, Кишинев "пытается разрушить этот формат раз и на всегда".
Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. Также Приднестровье обратилось за помощью и к другим региональным силам - к Евросоюзу, к СНГ, к ОБСЕ, ко всем участникам формата "5+2", к Красному Кресту.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раз встреча в таком формате состоялась в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года, после чего переговоры зашли в тупик из-за внутренних и внешнеполитических изменений. Киев приостановил деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, а также заявил, что не будет участвовать далее в переговорах в формате 5+2" в связи с военными действиями на территории страны.
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