https://ria.ru/20240301/lavrov-1930554156.html

Лавров рассказал о переговорах палестинских фракций в Москве

Лавров рассказал о переговорах палестинских фракций в Москве - РИА Новости, 01.03.2024

Лавров рассказал о переговорах палестинских фракций в Москве

Палестинские фракции на встрече в Москве впервые смогли зафиксировать в итоговом документе общую готовность уважать платформу Организации освобождения Палестины РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T17:29

2024-03-01T17:29

2024-03-01T17:29

в мире

москва

сергей лавров

организация освобождения палестины

россия

анталья (провинция)

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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар - РИА Новости. Палестинские фракции на встрече в Москве впервые смогли зафиксировать в итоговом документе общую готовность уважать платформу Организации освобождения Палестины (ООП), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В коммюнике, которое было принято вчера на встрече в Москве палестинских фракций, впервые они записали готовность уважать платформу Организации освобождения Палестины. Если это не останется лозунгом, то это будет неплохим шагом вперед к тому, чтобы они стали действительно едины и одним языком разговаривали с внешним миром", - сказал Лавров на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье. В четверг утром в Москве начались заседания в рамках межпалестинской встречи с участием основных палестинских фракций.

https://ria.ru/20240301/palestina-1930474654.html

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Дарья Буймова

в мире, москва, сергей лавров, организация освобождения палестины, россия, анталья (провинция)