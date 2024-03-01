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Лавров рассказал о переговорах палестинских фракций в Москве - РИА Новости, 01.03.2024
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17:29 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/lavrov-1930554156.html
Лавров рассказал о переговорах палестинских фракций в Москве
Лавров рассказал о переговорах палестинских фракций в Москве - РИА Новости, 01.03.2024
Лавров рассказал о переговорах палестинских фракций в Москве
Палестинские фракции на встрече в Москве впервые смогли зафиксировать в итоговом документе общую готовность уважать платформу Организации освобождения Палестины РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:29
2024-03-01T17:29
в мире
москва
сергей лавров
организация освобождения палестины
россия
анталья (провинция)
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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар - РИА Новости. Палестинские фракции на встрече в Москве впервые смогли зафиксировать в итоговом документе общую готовность уважать платформу Организации освобождения Палестины (ООП), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В коммюнике, которое было принято вчера на встрече в Москве палестинских фракций, впервые они записали готовность уважать платформу Организации освобождения Палестины. Если это не останется лозунгом, то это будет неплохим шагом вперед к тому, чтобы они стали действительно едины и одним языком разговаривали с внешним миром", - сказал Лавров на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье. В четверг утром в Москве начались заседания в рамках межпалестинской встречи с участием основных палестинских фракций.
https://ria.ru/20240301/palestina-1930474654.html
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россия
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в мире, москва, сергей лавров, организация освобождения палестины, россия, анталья (провинция)
В мире, Москва, Сергей Лавров, Организация освобождения Палестины, Россия, Анталья (провинция)
Лавров рассказал о переговорах палестинских фракций в Москве

Лавров: палестинские фракции готовы уважать платформу Организации освобождения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар - РИА Новости. Палестинские фракции на встрече в Москве впервые смогли зафиксировать в итоговом документе общую готовность уважать платформу Организации освобождения Палестины (ООП), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В коммюнике, которое было принято вчера на встрече в Москве палестинских фракций, впервые они записали готовность уважать платформу Организации освобождения Палестины. Если это не останется лозунгом, то это будет неплохим шагом вперед к тому, чтобы они стали действительно едины и одним языком разговаривали с внешним миром", - сказал Лавров на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье.
В четверг утром в Москве начались заседания в рамках межпалестинской встречи с участием основных палестинских фракций.
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В миреМоскваСергей ЛавровОрганизация освобождения ПалестиныРоссияАнталья (провинция)
 
 
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