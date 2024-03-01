https://ria.ru/20240301/lavrov-1930554156.html
Лавров рассказал о переговорах палестинских фракций в Москве
Лавров рассказал о переговорах палестинских фракций в Москве - РИА Новости, 01.03.2024
Лавров рассказал о переговорах палестинских фракций в Москве
Палестинские фракции на встрече в Москве впервые смогли зафиксировать в итоговом документе общую готовность уважать платформу Организации освобождения Палестины РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:29
2024-03-01T17:29
2024-03-01T17:29
в мире
москва
сергей лавров
организация освобождения палестины
россия
анталья (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg
АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар - РИА Новости. Палестинские фракции на встрече в Москве впервые смогли зафиксировать в итоговом документе общую готовность уважать платформу Организации освобождения Палестины (ООП), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В коммюнике, которое было принято вчера на встрече в Москве палестинских фракций, впервые они записали готовность уважать платформу Организации освобождения Палестины. Если это не останется лозунгом, то это будет неплохим шагом вперед к тому, чтобы они стали действительно едины и одним языком разговаривали с внешним миром", - сказал Лавров на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье. В четверг утром в Москве начались заседания в рамках межпалестинской встречи с участием основных палестинских фракций.
https://ria.ru/20240301/palestina-1930474654.html
москва
россия
анталья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_69c56183d5487e686a80ee2f151352a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, сергей лавров, организация освобождения палестины, россия, анталья (провинция)
В мире, Москва, Сергей Лавров, Организация освобождения Палестины, Россия, Анталья (провинция)
Лавров рассказал о переговорах палестинских фракций в Москве
Лавров: палестинские фракции готовы уважать платформу Организации освобождения