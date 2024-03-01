https://ria.ru/20240301/lavrov-1930540266.html

Лавров прокомментировал реакцию США на слова о вводе войск на Украину

Лавров прокомментировал реакцию США на слова о вводе войск на Украину - РИА Новости, 01.03.2024

Лавров прокомментировал реакцию США на слова о вводе войск на Украину

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что было бы неверным говорить, что США пытаются отгородиться от слов президента Франции Эммануэля Макрона,... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:52

2024-03-01T16:52

2024-03-01T17:11

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джо байден

министерство обороны сша

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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что было бы неверным говорить, что США пытаются отгородиться от слов президента Франции Эммануэля Макрона, который поднял вопрос об отправке войск западных стран на Украину."Макрон после всех обменов репликами, который был вызван его заявлением, он сказал, как я понимаю, что он не отказывается от своих слов. Но вы упомянули, что Вашингтон стал отмежевываться от такой позиции - это не совсем так. Действительно, президент Байден что-то так сказал, что мы не собираемся воевать, а господин Остин, министр обороны, выйдя из больницы заявил, что если Украина потерпит поражение от России, то НАТО придется вступать в борьбу с Россией. Дело серьезное", - сказал Лавров, выступая на дипломатическом форуме.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона ряд лидеров стран НАТО и Евросоюза заявили, что не имеют планов отправлять своих военных на Украину. Такое же заявление сделал и госдеп США со ссылкой на президента Джо Байдена. При этом официальный представитель госдепа Мэттью Миллер подчеркнул, что каждая страна сама решит, отправлять ли военных на Украину, а шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России.Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, заявил позднее, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы.

https://ria.ru/20240301/makron-1930395105.html

https://ria.ru/20240229/vrazhda-1930118130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, франция, эммануэль макрон, сергей лавров, джо байден, министерство обороны сша, евросоюз, нато, россия