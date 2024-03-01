https://ria.ru/20240301/latviya-1930512462.html

МИД прокомментировал угрозы российским избирателям, живущим в Латвии

МИД прокомментировал угрозы российским избирателям, живущим в Латвии - РИА Новости, 01.03.2024

МИД прокомментировал угрозы российским избирателям, живущим в Латвии

Заявление министра юстиции Латвии о возможной уголовной ответственности для граждан РФ за участие в выборах российского президента - еще один демонстративный... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:43

2024-03-01T15:43

2024-03-01T15:54

выборы президента россии — 2024

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в мире

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заявление министра юстиции Латвии о возможной уголовной ответственности для граждан РФ за участие в выборах российского президента - еще один демонстративный акт гибридной войны, развязанной против народа России странами "коллективного Запада", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила в эфире латвийского телевидения, что Латвия расценивает граждан России, которые примут участие в выборах президента РФ на территории посольства в Риге, как поддерживающих СВО. В Латвии за это предусмотрена уголовная ответственность, отметила министр, признав при этом, что Латвия не может препятствовать гражданам РФ голосовать на выборах."Это еще одна демонстрация акта гибридной войны, развязанной против нашего народа странами "коллективного Запада", - приводятся слова Захаровой в сообщении, опубликованном на сайте ведомства."Стремление отсечь от предстоящих выборов российских соотечественников, проживающих за рубежом, граждан России, считаем совершенно неприемлемым и абсолютно недопустимым", - добавила Захарова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. На территории Латвии голосование будет проходить на двух участках, в посольстве России и его консульском отделе.

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

https://ria.ru/20240222/pereimenovanie-1929090487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, латвия, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)