В школах в Лаосе появились книги на русском языке
Глава Русского дома: в школьных библиотеках в Лаосе появились книги на русском
© Фото предоставлено РЦНК в ЛаосеВ школьных библиотеках Лаоса появились книги на русском языке
© Фото предоставлено РЦНК в Лаосе
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В школьных библиотеках Лаоса появились книги на русском языке, сообщил РИА Новости руководитель Русского дома в Лаосе Александр Радьков.
"Первого марта 2024 года в школе Пхиават Российским центром науки и культуры в Лаосской Народно-Демократической Республике при поддержке посольства России в Лаосе была организована торжественная церемония передачи в дар нескольких сотен (единиц) учебно-методической и художественной литературы на русском языке библиотекам школ Пхиават и Тья Ану во Вьентьяне", — сказал Радьков.
© Фото предоставлено РЦНК в ЛаосеВ школьных библиотеках Лаоса появились книги на русском языке
© Фото предоставлено РЦНК в Лаосе
В школьных библиотеках Лаоса появились книги на русском языке
Он отметил, что знание русского языка открывает для молодежи большие возможности для карьерного роста в Лаосе, особенно в области государственного управления. "Кроме того, распространение русского языка не только в школах столицы, но и в крупных городах провинций послужит дальнейшему укреплению наших двусторонних связей в гуманитарной и торгово-экономической сферах", — подчеркнул Радьков.
© Фото предоставлено РЦНК в ЛаосеВ школьных библиотеках Лаоса появились книги на русском языке
© Фото предоставлено РЦНК в Лаосе
В школьных библиотеках Лаоса появились книги на русском языке
Поставка литературы была осуществлена совместными усилиями представительства Россотрудничества в Лаосе и Общества российско-лаосской дружбы.
В мероприятии приняли участие посол России в Лаосе Владимир Калинин, глава Русского дома Александр Радьков, заместитель министра образования и спорта Лаоса Сисук Вонгвичит, представитель Общества российско-лаосской дружбы во Вьентьяне Михаил Криворученко и другие официальные лица.
Ранее в сентябре 2023 года состоялось торжественное открытие класса русского языка в одной из школ столицы Лаоса после более чем 30-летнего перерыва.