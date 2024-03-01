https://ria.ru/20240301/laos-1930437855.html

В школах в Лаосе появились книги на русском языке

В школах в Лаосе появились книги на русском языке - РИА Новости, 01.03.2024

В школах в Лаосе появились книги на русском языке

В школьных библиотеках Лаоса появились книги на русском языке, сообщил РИА Новости руководитель Русского дома в Лаосе Александр Радьков. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T11:53

2024-03-01T11:53

2024-03-01T12:07

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россия

вьентьян (город)

александр радьков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В школьных библиотеках Лаоса появились книги на русском языке, сообщил РИА Новости руководитель Русского дома в Лаосе Александр Радьков. "Первого марта 2024 года в школе Пхиават Российским центром науки и культуры в Лаосской Народно-Демократической Республике при поддержке посольства России в Лаосе была организована торжественная церемония передачи в дар нескольких сотен (единиц) учебно-методической и художественной литературы на русском языке библиотекам школ Пхиават и Тья Ану во Вьентьяне", — сказал Радьков. Он отметил, что знание русского языка открывает для молодежи большие возможности для карьерного роста в Лаосе, особенно в области государственного управления. "Кроме того, распространение русского языка не только в школах столицы, но и в крупных городах провинций послужит дальнейшему укреплению наших двусторонних связей в гуманитарной и торгово-экономической сферах", — подчеркнул Радьков. Поставка литературы была осуществлена совместными усилиями представительства Россотрудничества в Лаосе и Общества российско-лаосской дружбы. В мероприятии приняли участие посол России в Лаосе Владимир Калинин, глава Русского дома Александр Радьков, заместитель министра образования и спорта Лаоса Сисук Вонгвичит, представитель Общества российско-лаосской дружбы во Вьентьяне Михаил Криворученко и другие официальные лица. Ранее в сентябре 2023 года состоялось торжественное открытие класса русского языка в одной из школ столицы Лаоса после более чем 30-летнего перерыва.

https://ria.ru/20231130/mir-1912843817.html

https://ria.ru/20221206/postavki-1836567519.html

лаос

россия

вьентьян (город)

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Дарья Буймова

в мире, лаос, россия, вьентьян (город), александр радьков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)