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В школах в Лаосе появились книги на русском языке - РИА Новости, 01.03.2024
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11:53 01.03.2024 (обновлено: 12:07 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/laos-1930437855.html
В школах в Лаосе появились книги на русском языке
В школах в Лаосе появились книги на русском языке - РИА Новости, 01.03.2024
В школах в Лаосе появились книги на русском языке
В школьных библиотеках Лаоса появились книги на русском языке, сообщил РИА Новости руководитель Русского дома в Лаосе Александр Радьков. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:53
2024-03-01T12:07
в мире
лаос
россия
вьентьян (город)
александр радьков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В школьных библиотеках Лаоса появились книги на русском языке, сообщил РИА Новости руководитель Русского дома в Лаосе Александр Радьков. "Первого марта 2024 года в школе Пхиават Российским центром науки и культуры в Лаосской Народно-Демократической Республике при поддержке посольства России в Лаосе была организована торжественная церемония передачи в дар нескольких сотен (единиц) учебно-методической и художественной литературы на русском языке библиотекам школ Пхиават и Тья Ану во Вьентьяне", — сказал Радьков. Он отметил, что знание русского языка открывает для молодежи большие возможности для карьерного роста в Лаосе, особенно в области государственного управления. "Кроме того, распространение русского языка не только в школах столицы, но и в крупных городах провинций послужит дальнейшему укреплению наших двусторонних связей в гуманитарной и торгово-экономической сферах", — подчеркнул Радьков. Поставка литературы была осуществлена совместными усилиями представительства Россотрудничества в Лаосе и Общества российско-лаосской дружбы. В мероприятии приняли участие посол России в Лаосе Владимир Калинин, глава Русского дома Александр Радьков, заместитель министра образования и спорта Лаоса Сисук Вонгвичит, представитель Общества российско-лаосской дружбы во Вьентьяне Михаил Криворученко и другие официальные лица. Ранее в сентябре 2023 года состоялось торжественное открытие класса русского языка в одной из школ столицы Лаоса после более чем 30-летнего перерыва.
https://ria.ru/20231130/mir-1912843817.html
https://ria.ru/20221206/postavki-1836567519.html
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в мире, лаос, россия, вьентьян (город), александр радьков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Лаос, Россия, Вьентьян (город), Александр Радьков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
В школах в Лаосе появились книги на русском языке

Глава Русского дома: в школьных библиотеках в Лаосе появились книги на русском

© Фото предоставлено РЦНК в ЛаосеВ школьных библиотеках Лаоса появились книги на русском языке
В школьных библиотеках Лаоса появились книги на русском языке
© Фото предоставлено РЦНК в Лаосе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В школьных библиотеках Лаоса появились книги на русском языке, сообщил РИА Новости руководитель Русского дома в Лаосе Александр Радьков.
"Первого марта 2024 года в школе Пхиават Российским центром науки и культуры в Лаосской Народно-Демократической Республике при поддержке посольства России в Лаосе была организована торжественная церемония передачи в дар нескольких сотен (единиц) учебно-методической и художественной литературы на русском языке библиотекам школ Пхиават и Тья Ану во Вьентьяне", — сказал Радьков.
© Фото предоставлено РЦНК в ЛаосеВ школьных библиотеках Лаоса появились книги на русском языке
В школьных библиотеках Лаоса появились книги на русском языке
© Фото предоставлено РЦНК в Лаосе
В школьных библиотеках Лаоса появились книги на русском языке
Он отметил, что знание русского языка открывает для молодежи большие возможности для карьерного роста в Лаосе, особенно в области государственного управления. "Кроме того, распространение русского языка не только в школах столицы, но и в крупных городах провинций послужит дальнейшему укреплению наших двусторонних связей в гуманитарной и торгово-экономической сферах", — подчеркнул Радьков.
© Фото предоставлено РЦНК в ЛаосеВ школьных библиотеках Лаоса появились книги на русском языке
В школьных библиотеках Лаоса появились книги на русском языке
© Фото предоставлено РЦНК в Лаосе
В школьных библиотеках Лаоса появились книги на русском языке
Поставка литературы была осуществлена совместными усилиями представительства Россотрудничества в Лаосе и Общества российско-лаосской дружбы.
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Ранее в сентябре 2023 года состоялось торжественное открытие класса русского языка в одной из школ столицы Лаоса после более чем 30-летнего перерыва.
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В миреЛаосРоссияВьентьян (город)Александр РадьковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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