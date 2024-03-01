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В Крыму назвали слова Остина о России утратой чувства самосохранения - РИА Новости, 01.03.2024
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10:28 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/krym-1930408818.html
В Крыму назвали слова Остина о России утратой чувства самосохранения
В Крыму назвали слова Остина о России утратой чувства самосохранения - РИА Новости, 01.03.2024
В Крыму назвали слова Остина о России утратой чувства самосохранения
Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал слова министра обороны США Ллойда... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:28
2024-03-01T10:28
россия
ллойд остин
нато
министерство обороны сша
владимир путин
москва
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал слова министра обороны США Ллойда Остина о возможном военном столкновении с Россией утратой чувства самосохранения. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России. По его мнению, если "Украина падет, НАТО вступит в борьбу с Россией". "Такие заявления мощно усиливают наши аргументы о необходимости жесткого отрезвления быстро деградирующих западных элит. Они забывают о красных линиях, перестают терять чувство реальности, неизбежности нашей победы и далее теряют чувство самосохранения, забывая о ядерной доктрине России с применением ядерной триады", - сказал Шонус РИА Новости. По его словам, президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию дал четко понять противникам о решимости "отвечать по полной" на любые угрозы национальной безопасности и суверенитету страны. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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москва
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россия, ллойд остин, нато, министерство обороны сша, владимир путин, москва, европа
Россия, Ллойд Остин, НАТО, Министерство обороны США, Владимир Путин, Москва, Европа
В Крыму назвали слова Остина о России утратой чувства самосохранения

В Крыму назвали слова главы Пентагона о России утратой чувства самосохранения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал слова министра обороны США Ллойда Остина о возможном военном столкновении с Россией утратой чувства самосохранения.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России. По его мнению, если "Украина падет, НАТО вступит в борьбу с Россией".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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Вчера, 08:00
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"Такие заявления мощно усиливают наши аргументы о необходимости жесткого отрезвления быстро деградирующих западных элит. Они забывают о красных линиях, перестают терять чувство реальности, неизбежности нашей победы и далее теряют чувство самосохранения, забывая о ядерной доктрине России с применением ядерной триады", - сказал Шонус РИА Новости.
По его словам, президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию дал четко понять противникам о решимости "отвечать по полной" на любые угрозы национальной безопасности и суверенитету страны.
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Россия виновата в том, что Запад не может напугать нами остальной мир
27 февраля, 08:00
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
НАТО затягивает войну, как удавку, на Киеве
26 февраля, 08:00
 
РоссияЛлойд ОстинНАТОМинистерство обороны СШАВладимир ПутинМоскваЕвропа
 
 
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