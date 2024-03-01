https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html

В Крыму задержали мужчину и женщину, готовивших теракты

В Крыму задержали мужчину и женщину, готовивших теракты - РИА Новости, 01.03.2024

В Крыму задержали мужчину и женщину, готовивших теракты

В Крыму задержали мужчину и женщину, готовивших теракты по заданию Украины, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T09:48

2024-03-01T09:48

2024-03-01T10:58

происшествия

россия

украина

симферополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вмф рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930404831_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_432fe3504867305be8ee4c6cb7d6fe69.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Крыму задержали мужчину и женщину, готовивших теракты по заданию Украины, сообщил ЦОС ФСБ. "Задержан житель Симферополя, гражданин России 1984 года рождения, планировавший по указанию спецслужб Украины совершение террористического акта на одном из транспортных объектов в Республике Крым, а также оказывавший пособническую помощь диверсионной группе ГУР МОУ, совершившей в мае 2023 года подрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе", — уточнили в ведомстве.У задержанного изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия с поражающими элементами, исполнительное устройство, электродетонаторы, пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства. В телефоне обнаружили переписку, подтверждающую планы по совершению теракта на путях железнодорожного сообщения в Симферопольском районе Крыма. "Также задержана гражданка России и Украины 1986 года рождения, завербованная украинскими спецслужбами для подготовки в городе Севастополе террористического акта в отношении военнослужащего Черноморского флота ВМФ России", — добавили в ФСБ. Спецслужба также опубликовала видео с признанием женщины.По ее словам, в июле 2023 года с ней на связь вышел сотрудник СБУ, который представился Антоном и предложил сотрудничество. По его заданию она должна была установить слежку за военнослужащим Черноморского флота, установить его распорядок дня, должность и на каком автомобиле он ездит. Всю эту информацию собирали для дальнейшей ликвидации бойца с помощью подрыва.Сотрудники СБУ передали задержанной координаты, по которым она смогла забрать из тайника самодельное взрывное устройство."Позже мне были высланы видеоинструкции, в которых подробно объяснялось, как подключить, проверить и активировать взрывное устройство, и я занесла это все, установила, подключила и сообщила куратору, на что он ответил, что все активировано и что мне нужно в срочном порядке покинуть территорию Российской Федерации", — рассказала она.Против задержанных возбудили уголовные дела по статьям "Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ" и "Террористический акт". Злоумышленников арестовали, они сотрудничают со следствием и дают признательные показания.Украина постоянно пытается организовать работу своих агентов на территории России. Они передают военные данные Киеву или готовят диверсии в стране. Российские спецслужбы регулярно задерживают преступников.

https://ria.ru/20240221/fsb-1928669464.html

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html

https://ria.ru/20240219/fsb-1928165204.html

https://ria.ru/20240227/khimoruzhie-1929698923.html

россия

украина

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание украинских агентов в Крыму. Видео ФСБ Задержание украинских агентов в Крыму. Видео ФСБ 2024-03-01T09:48 true PT2M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, украина, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вмф рф