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Крым к началу весны увеличил запасы в водохранилищах - РИА Новости, 01.03.2024
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07:01 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/krym-1930390005.html
Крым к началу весны увеличил запасы в водохранилищах
Крым к началу весны увеличил запасы в водохранилищах - РИА Новости, 01.03.2024
Крым к началу весны увеличил запасы в водохранилищах
Суммарный объем аккумулированной в водохранилищах естественного стока воды в Крыму за февраль из-за больших притоков увеличился и составил более 204 миллионов... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T07:01
2024-03-01T07:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Суммарный объем аккумулированной в водохранилищах естественного стока воды в Крыму за февраль из-за больших притоков увеличился и составил более 204 миллионов кубометров, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. "К 1 марта суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил более 204 миллионов кубометров", – сообщили в ведомстве гидрометцентра. Там добавили, что показатель, несмотря на постоянное потребление воды, за месяц вырос на 4 миллиона кубометров. Активному наполнению водохранилищ в феврале способствовала аномально теплая погода. Высокие температуры привели к таянию остатков снега в горных районах, благодаря чему в бассейнах рек северного предгорья поддерживалась повышенная водность. Высокая водность отмечена в средних и нижних течениях основных рек Альма, Кача, Бельбек, Черная, Салгир и Биюк-Карасу. По данным гидрологов, в феврале приток воды в водохранилища естественного стока Крыма в феврале в миллионах кубометров составил: Белогорское – 10,8 Симферопольское — 6,7, Счастливое – 3,1, Партизанское – 7,4, Чернореченское — 12,2. В Крыму всего 15 водохранилищ, восемь из них – наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.
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украина, бельбек
Украина, Бельбек
Крым к началу весны увеличил запасы в водохранилищах

Крым к началу весны увеличил запасы в водохранилищах до 204 миллионов кубометров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСимферопольское водохранилище, которое питается водами реки Салгир
Симферопольское водохранилище, которое питается водами реки Салгир - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Симферопольское водохранилище, которое питается водами реки Салгир. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Суммарный объем аккумулированной в водохранилищах естественного стока воды в Крыму за февраль из-за больших притоков увеличился и составил более 204 миллионов кубометров, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.
«
"К 1 марта суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил более 204 миллионов кубометров", – сообщили в ведомстве гидрометцентра.
Там добавили, что показатель, несмотря на постоянное потребление воды, за месяц вырос на 4 миллиона кубометров.
Активному наполнению водохранилищ в феврале способствовала аномально теплая погода. Высокие температуры привели к таянию остатков снега в горных районах, благодаря чему в бассейнах рек северного предгорья поддерживалась повышенная водность. Высокая водность отмечена в средних и нижних течениях основных рек Альма, Кача, Бельбек, Черная, Салгир и Биюк-Карасу.
По данным гидрологов, в феврале приток воды в водохранилища естественного стока Крыма в феврале в миллионах кубометров составил: Белогорское – 10,8 Симферопольское — 6,7, Счастливое – 3,1, Партизанское – 7,4, Чернореченское — 12,2.
В Крыму всего 15 водохранилищ, восемь из них – наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу.
Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.
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