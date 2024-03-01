https://ria.ru/20240301/krym-1930381726.html
Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады
Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады - РИА Новости, 01.03.2024
Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады
Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады, сообщил РИА Новости глава местного парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T03:19
2024-03-01T03:19
2024-03-01T08:35
владимир константинов
россия
украина
севастополь
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_0:250:3198:2048_1920x0_80_0_0_17f5ab4cda3371673500ec13efa8c16e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады, сообщил РИА Новости глава местного парламента Владимир Константинов."После водной и энергетической блокад мы планируем оценить ущерб от финансовой блокады полуострова. Как известно, после возвращения Крыма в Россию нам заблокировали все счета, многие люди остались без средств к существованию", — сказал он.Ранее рабочая группа при крымском парламенте подготовила иски по водной и энергетической блокадах. Общий ущерб по водной блокаде составил около шести триллионов рублей, энергетической — более пяти триллионов. Кроме того, начался подсчет убытков от транспортной блокады.По словам Константинова, рабочая группа беспрерывно занимается оценкой ущерба, нанесенного Крыму "преступным образованием Украина"."Мы не оставляем без внимания ни единого их злодеяния, которых за десять лет они совершили бесконечное множество. Мы также обязательно посчитаем убытки от транспортной, продовольственной блокад", — заверил спикер.Он добавил, что парламентарии оценят каждое преступление киевского режима, совершенное против Крыма и его жителей.
https://ria.ru/20240229/krym-1930109165.html
https://ria.ru/20240219/krym-1928149786.html
россия
украина
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_3ef46e41e4bd4c844578c8802baafba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир константинов, россия, украина, севастополь, владимир путин, оон
Владимир Константинов, Россия, Украина, Севастополь, Владимир Путин, ООН
Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады
Константинов: Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады, сообщил РИА Новости глава местного парламента Владимир Константинов.
«
"После водной и энергетической блокад мы планируем оценить ущерб от финансовой блокады полуострова. Как известно, после возвращения Крыма в Россию нам заблокировали все счета, многие люди остались без средств к существованию", — сказал он.
В Крыму назвали виновников энергоблокады полуострова
Ранее рабочая группа при крымском парламенте подготовила иски по водной и энергетической блокадах. Общий ущерб по водной блокаде составил около шести триллионов рублей, энергетической — более пяти триллионов. Кроме того, начался подсчет убытков от транспортной блокады.
По словам Константинова, рабочая группа беспрерывно занимается оценкой ущерба, нанесенного Крыму "преступным образованием Украина".
"Мы не оставляем без внимания ни единого их злодеяния, которых за десять лет они совершили бесконечное множество. Мы также обязательно посчитаем убытки от транспортной, продовольственной блокад", — заверил спикер.
Он добавил, что парламентарии оценят каждое преступление киевского режима, совершенное против Крыма и его жителей.
В Совфеде призвали Украину исправить ошибку Хрущева по Крыму