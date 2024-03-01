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Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады - РИА Новости, 01.03.2024
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03:19 01.03.2024 (обновлено: 08:35 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/krym-1930381726.html
Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады
Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады - РИА Новости, 01.03.2024
Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады
Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады, сообщил РИА Новости глава местного парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T03:19
2024-03-01T08:35
владимир константинов
россия
украина
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады, сообщил РИА Новости глава местного парламента Владимир Константинов.&quot;После водной и энергетической блокад мы планируем оценить ущерб от финансовой блокады полуострова. Как известно, после возвращения Крыма в Россию нам заблокировали все счета, многие люди остались без средств к существованию&quot;, — сказал он.Ранее рабочая группа при крымском парламенте подготовила иски по водной и энергетической блокадах. Общий ущерб по водной блокаде составил около шести триллионов рублей, энергетической — более пяти триллионов. Кроме того, начался подсчет убытков от транспортной блокады.По словам Константинова, рабочая группа беспрерывно занимается оценкой ущерба, нанесенного Крыму "преступным образованием Украина"."Мы не оставляем без внимания ни единого их злодеяния, которых за десять лет они совершили бесконечное множество. Мы также обязательно посчитаем убытки от транспортной, продовольственной блокад", — заверил спикер.Он добавил, что парламентарии оценят каждое преступление киевского режима, совершенное против Крыма и его жителей.
https://ria.ru/20240229/krym-1930109165.html
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владимир константинов, россия, украина, севастополь, владимир путин, оон
Владимир Константинов, Россия, Украина, Севастополь, Владимир Путин, ООН
Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады

Константинов: Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады, сообщил РИА Новости глава местного парламента Владимир Константинов.
«

"После водной и энергетической блокад мы планируем оценить ущерб от финансовой блокады полуострова. Как известно, после возвращения Крыма в Россию нам заблокировали все счета, многие люди остались без средств к существованию", — сказал он.

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29 февраля, 03:08
Ранее рабочая группа при крымском парламенте подготовила иски по водной и энергетической блокадах. Общий ущерб по водной блокаде составил около шести триллионов рублей, энергетической — более пяти триллионов. Кроме того, начался подсчет убытков от транспортной блокады.
По словам Константинова, рабочая группа беспрерывно занимается оценкой ущерба, нанесенного Крыму "преступным образованием Украина".
"Мы не оставляем без внимания ни единого их злодеяния, которых за десять лет они совершили бесконечное множество. Мы также обязательно посчитаем убытки от транспортной, продовольственной блокад", — заверил спикер.
Он добавил, что парламентарии оценят каждое преступление киевского режима, совершенное против Крыма и его жителей.
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Владимир КонстантиновРоссияУкраинаСевастопольВладимир ПутинООН
 
 
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