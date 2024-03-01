Крах финансовой системы США неизбежен, заявил глава ВТБ
Костин: крах финансовой системы США неизбежен при текущем уровне госдолга
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Крах финансовой системы США неизбежен при том уровне госдолга, что сейчас есть у страны, при этом он наступит быстрее, если инвесторы из разных стран начнут выводить свои активы из Америки, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Вообще очень важно, что доверие к западной (финансовой - ред.) системе подорвано. Знаете, если сегодня это происходит, если сегодня Китай и арабские страны даже выведут просто свои средства из Америки, из американских казначейских бумаг, ... то крах американской финансовой системы будет значительно быстрее. ... Все равно он когда-нибудь состоится при таком госдолге", - сказал Костин в интервью телеканалу "Россия 24".
Он добавил, что если не будет такой поддержки со стороны стран, которые держат деньги или инвестиции в экономике США, то "американская экономика будет совсем по-другому выглядеть", как и мировой финансовый рынок.
"Вот бы туда (министра финансов РФ - ред.) Силуанова нашего. Они поправили бы за несколько лет бы свой бюджет и вошли бы в рамки. Но они этого не делают, не могут сделать. Поэтому крах обязательно когда-нибудь наступит", - заключил Костин.
Госдолг США сейчас превышает 34 триллиона долларов. В июне прошлого года конгресс принял решение приостановить до января 2025 года действие потолка госдолга, заручившись согласием обеих партий начать снижать расходы.