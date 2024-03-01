https://ria.ru/20240301/krakh-1930434284.html

Крах финансовой системы США неизбежен, заявил глава ВТБ

Крах финансовой системы США неизбежен, заявил глава ВТБ - РИА Новости, 01.03.2024

Крах финансовой системы США неизбежен, заявил глава ВТБ

Крах финансовой системы США неизбежен при том уровне госдолга, что сейчас есть у страны, при этом он наступит быстрее, если инвесторы из разных стран начнут... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T11:50

2024-03-01T11:50

2024-03-01T11:50

экономика

сша

андрей костин (банкир)

втб

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Крах финансовой системы США неизбежен при том уровне госдолга, что сейчас есть у страны, при этом он наступит быстрее, если инвесторы из разных стран начнут выводить свои активы из Америки, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "Вообще очень важно, что доверие к западной (финансовой - ред.) системе подорвано. Знаете, если сегодня это происходит, если сегодня Китай и арабские страны даже выведут просто свои средства из Америки, из американских казначейских бумаг, ... то крах американской финансовой системы будет значительно быстрее. ... Все равно он когда-нибудь состоится при таком госдолге", - сказал Костин в интервью телеканалу "Россия 24". Он добавил, что если не будет такой поддержки со стороны стран, которые держат деньги или инвестиции в экономике США, то "американская экономика будет совсем по-другому выглядеть", как и мировой финансовый рынок. "Вот бы туда (министра финансов РФ - ред.) Силуанова нашего. Они поправили бы за несколько лет бы свой бюджет и вошли бы в рамки. Но они этого не делают, не могут сделать. Поэтому крах обязательно когда-нибудь наступит", - заключил Костин. Госдолг США сейчас превышает 34 триллиона долларов. В июне прошлого года конгресс принял решение приостановить до января 2025 года действие потолка госдолга, заручившись согласием обеих партий начать снижать расходы.

https://ria.ru/20240301/kitay-1930210672.html

https://ria.ru/20240228/brics-1930094455.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, сша, андрей костин (банкир), втб