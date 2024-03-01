В Польше не дали перевозчикам с Украины заблокировать проезд к КПП
Польские силовики не дали украинским перевозчикам заблокировать проезд к КПП
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники польских правоохранительных органов . Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Польские правоохранители предотвратили акцию протеста украинских перевозчиков, которые, находясь в Польше, хотели заблокировать дорогу на подъезде к одному из приграничных пунктов в Польше, сообщает украинское издание "Страна".
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"Сегодня украинские перевозчики, которые застряли в Польше из-за блокады польскими фермерами границы, хотели в очередной раз провести акцию протеста и заблокировать одну из дорог, как они уже делали ранее, но им это не дали сделать польские правоохранители", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным издания, польские силовики заблокировали для украинских водителей проход к пешеходному переходу. После "словесного скандала", украинские водители спели гимн страны.
Как сообщало издание 19 февраля, украинские водители блокировали трассу перед польским населенным пунктом Дорогуск. Водители ходили по кругу по пешеходному переходу, блокируя движение транспорта.
Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорогуск.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.