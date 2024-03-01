https://ria.ru/20240301/kosmonavt-1930585513.html

Новицкий предложил решить, как белорусы могут стать космонавтами

Новицкий предложил решить, как белорусы могут стать космонавтами - РИА Новости, 01.03.2024

Новицкий предложил решить, как белорусы могут стать космонавтами

Российский космонавт Олег Новицкий предложил договориться, чтобы граждане Белоруссии могли становиться космонавтами, проходя совместную подготовку к полету в... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T19:35

2024-03-01T19:35

2024-03-01T20:48

белоруссия

россия

байконур (город)

олег кононенко

олег новицкий

николай чуб

центр подготовки космонавтов

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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 1 мар - РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий предложил договориться, чтобы граждане Белоруссии могли становиться космонавтами, проходя совместную подготовку к полету в космос с коллегами из России. "Хотелось бы, чтобы граждане Белоруссии могли спокойно проходить подготовку, потому у нас сейчас только гражданин России может быть космонавтом. Я думаю, главы государств могут найти какое-то компромиссное решение, чтобы убрать эту небольшую границу и совместно готовиться к космическим миссиям", - сказал Новицкий на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов. Запуск корабля "Союз МС-25" на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется 21 марта. Новицкий и участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нем 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с американской Трейси Дайсон на "Союзе МС-25".

https://ria.ru/20240229/nasa-1930123826.html

белоруссия

россия

байконур (город)

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белоруссия, россия, байконур (город), олег кононенко, олег новицкий, николай чуб, центр подготовки космонавтов