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Новицкий предложил решить, как белорусы могут стать космонавтами - РИА Новости, 01.03.2024
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19:35 01.03.2024 (обновлено: 20:48 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/kosmonavt-1930585513.html
Новицкий предложил решить, как белорусы могут стать космонавтами
Новицкий предложил решить, как белорусы могут стать космонавтами - РИА Новости, 01.03.2024
Новицкий предложил решить, как белорусы могут стать космонавтами
Российский космонавт Олег Новицкий предложил договориться, чтобы граждане Белоруссии могли становиться космонавтами, проходя совместную подготовку к полету в... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T19:35
2024-03-01T20:48
белоруссия
россия
байконур (город)
олег кононенко
олег новицкий
николай чуб
центр подготовки космонавтов
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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 1 мар - РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий предложил договориться, чтобы граждане Белоруссии могли становиться космонавтами, проходя совместную подготовку к полету в космос с коллегами из России. "Хотелось бы, чтобы граждане Белоруссии могли спокойно проходить подготовку, потому у нас сейчас только гражданин России может быть космонавтом. Я думаю, главы государств могут найти какое-то компромиссное решение, чтобы убрать эту небольшую границу и совместно готовиться к космическим миссиям", - сказал Новицкий на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов. Запуск корабля "Союз МС-25" на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется 21 марта. Новицкий и участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нем 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с американской Трейси Дайсон на "Союзе МС-25".
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белоруссия, россия, байконур (город), олег кононенко, олег новицкий, николай чуб, центр подготовки космонавтов
Белоруссия, Россия, Байконур (город), Олег Кононенко, Олег Новицкий, Николай Чуб, Центр подготовки космонавтов
Новицкий предложил решить, как белорусы могут стать космонавтами

Олег Новицкий предложил решить, как граждане Белоруссии могут стать космонавтами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКосмонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий во время пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов. 1 марта 2024
Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий во время пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов. 1 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий во время пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов. 1 марта 2024
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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 1 мар - РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий предложил договориться, чтобы граждане Белоруссии могли становиться космонавтами, проходя совместную подготовку к полету в космос с коллегами из России.
«
"Хотелось бы, чтобы граждане Белоруссии могли спокойно проходить подготовку, потому у нас сейчас только гражданин России может быть космонавтом. Я думаю, главы государств могут найти какое-то компромиссное решение, чтобы убрать эту небольшую границу и совместно готовиться к космическим миссиям", - сказал Новицкий на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.
Запуск корабля "Союз МС-25" на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется 21 марта. Новицкий и участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нем 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с американской Трейси Дайсон на "Союзе МС-25".
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БелоруссияРоссияБайконур (город)Олег КононенкоОлег НовицкийНиколай ЧубЦентр подготовки космонавтов
 
 
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