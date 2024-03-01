Новицкий предложил решить, как белорусы могут стать космонавтами
Олег Новицкий предложил решить, как граждане Белоруссии могут стать космонавтами
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКосмонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий во время пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов. 1 марта 2024
Космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий во время пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов. 1 марта 2024
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 1 мар - РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий предложил договориться, чтобы граждане Белоруссии могли становиться космонавтами, проходя совместную подготовку к полету в космос с коллегами из России.
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"Хотелось бы, чтобы граждане Белоруссии могли спокойно проходить подготовку, потому у нас сейчас только гражданин России может быть космонавтом. Я думаю, главы государств могут найти какое-то компромиссное решение, чтобы убрать эту небольшую границу и совместно готовиться к космическим миссиям", - сказал Новицкий на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.
Запуск корабля "Союз МС-25" на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется 21 марта. Новицкий и участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нем 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с американской Трейси Дайсон на "Союзе МС-25".