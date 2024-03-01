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ЦБ ищет способ распространить страховую защиту на электронные кошельки - РИА Новости, 01.03.2024
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13:49 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/koshelek-1930476121.html
ЦБ ищет способ распространить страховую защиту на электронные кошельки
ЦБ ищет способ распространить страховую защиту на электронные кошельки - РИА Новости, 01.03.2024
ЦБ ищет способ распространить страховую защиту на электронные кошельки
Банк России изучит, как распространить страховую защиту на электронные кошельки граждан, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:49
2024-03-01T13:49
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Банк России изучит, как распространить страховую защиту на электронные кошельки граждан, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Электронные кошельки пока не попадают под обязательное страхование. И мы будем изучать, как завести электронные кошельки, средства людей на электронных кошельках также под крыло страховой защиты", - заявила она, выступая на ежегодной встрече с руководством Банка России.
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика
Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
ЦБ ищет способ распространить страховую защиту на электронные кошельки

Набиуллина: ЦБ ищет способ распространить страхование на электронные кошельки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Банк России изучит, как распространить страховую защиту на электронные кошельки граждан, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Электронные кошельки пока не попадают под обязательное страхование. И мы будем изучать, как завести электронные кошельки, средства людей на электронных кошельках также под крыло страховой защиты", - заявила она, выступая на ежегодной встрече с руководством Банка России.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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