https://ria.ru/20240301/koshelek-1930476121.html

ЦБ ищет способ распространить страховую защиту на электронные кошельки

ЦБ ищет способ распространить страховую защиту на электронные кошельки - РИА Новости, 01.03.2024

ЦБ ищет способ распространить страховую защиту на электронные кошельки

Банк России изучит, как распространить страховую защиту на электронные кошельки граждан, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:49

2024-03-01T13:49

2024-03-01T13:49

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_ad3202d171887aa641884733d23a0760.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Банк России изучит, как распространить страховую защиту на электронные кошельки граждан, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Электронные кошельки пока не попадают под обязательное страхование. И мы будем изучать, как завести электронные кошельки, средства людей на электронных кошельках также под крыло страховой защиты", - заявила она, выступая на ежегодной встрече с руководством Банка России.

https://ria.ru/20240226/banki-1929618137.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика