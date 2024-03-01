https://ria.ru/20240301/koreya-1930578956.html

Сеул заявил, что продолжит нелетальную военную поддержку Киева

Сеул заявил, что продолжит нелетальную военную поддержку Киева - РИА Новости, 01.03.2024

Сеул заявил, что продолжит нелетальную военную поддержку Киева

Сеул продолжит оказывать Украине нелетальную военную и гуманитарную поддержку, заявили РИА Новости в МИД Республики Корея в ответ на просьбу прокомментировать... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T19:03

2024-03-01T19:03

2024-03-01T19:03

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Сеул продолжит оказывать Украине нелетальную военную и гуманитарную поддержку, заявили РИА Новости в МИД Республики Корея в ответ на просьбу прокомментировать планы европейских стран по закупке в Южной Корее артиллерийских снарядов для ВСУ. "Наша страна, будучи членом международного сообщества, которое помогает Украине, также оказывает Украине гуманитарную и финансовую поддержку, включая нелетальную помощь с обеспечением безопасности. Наше правительство будет в комплексе оценивать военное положение и гуманитарную ситуацию на Украине и продолжит оказывать поддержку", - заявили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве. В начале февраля европейское издание Politico сообщило, что Чехия ищет боеприпасы для ВСУ у оружейных компаний по всему миру, включая Южную Корею, Турцию и ЮАР. Позже чешский президент Петр Павел во время дебатов на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что Праге удалось найти полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц калибра 122 миллиметра. По его словам, они могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. 27 февраля премьер Чехии Петр Фиала по завершении проходившей в Париже конференции о помощи Украине заявил, что к инициативе по покупке боеприпасов для ВСУ могут присоединиться около 15 стран. Открыто в пользу чешской инициативы высказывались лидеры Эстонии и Польши, премьер Нидерландов заявил о готовности выделить 100 миллионов евро, позже еще 200 миллионов евро согласилась предоставить Бельгия. Поддержал план закупок боеприпасов в третьих странах и президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал их "топовым приоритетом", хотя ранее Париж, по данным Politico, выступал против финансирования производства боеприпасов для Украины за пределами ЕС. В тот же день старший зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, выступая на онлайн-симпозиуме, организованном вашингтонским Институтом корейско-американских исследований, заявила, что Южная Корея ранее оказывала Украине "практическую оборонную поддержку", и США хотели бы видеть, как на Украину отправляется еще больше "таких материалов". По ее словам, "прямо сейчас больше всего нужны 155-миллиметровые артиллерийские снаряды", поскольку у ВСУ сейчас на одного военнослужащего остается по 15-20 боеприпасов в день. Комментируя эти просьбы, южнокорейский МИД заявил, что официальная позиция Сеула не претерпела изменений, и Южная Корея не планирует поставлять летальное оружие Украине. При этом в ведомстве отметили, что Сеул продолжит во взаимодействии с союзниками рассматривать различные варианты помощи Киеву "в зависимости от военной ситуации на Украине". На минувшей неделе американская газета New York Times со ссылкой на источники, описывавшие брифинги, в которых принимал участие Каволи, сообщила, что Украина в лучшем случае может попытаться предпринять новое контрнаступление в 2025 году. В свою очередь, газета Washington Post в декабре прошлого года писала, что Украина смогла перейти в свое летнее контрнаступление 2023 года благодаря поставкам артиллерийских боеприпасов из Южной Кореи, которая предоставила их больше, чем все европейские страны вместе взятые. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. 29 февраля Южную Корею впервые посетил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. Он провел переговоры с начальником управления национальной безопасности в администрации южнокорейского президента Чан Хо Чжином, обменявшись с ним оценками военного положения и текущей ситуации на Украине. Стороны, согласно пресс-релизу, смогли "поднять уровень понимания ситуации на Корейском полуострове и направлений дальнейшего сотрудничества Южной Кореи с НАТО" и договорились продолжить рассматривать пути возможного взаимодействия, включая обмен информацией по якобы имевшему место военному сотрудничеству России и КНДР. Каволи также встретился с южнокорейским министром обороны, однако не уточнялось, поднималась ли украинская тематика в ходе их переговоров. Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о том, что она якобы поставляла России вооружения. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не заключала никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" об оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов РФ не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим. Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы о том, что Москва якобы эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, РФ ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929677181.html

https://ria.ru/20240203/svo-1925210956.html

https://ria.ru/20240119/perspektivy-1922239577.html

https://ria.ru/20231209/kndr-1914752550.html

https://ria.ru/20240210/koreya-1926542867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, южная корея, украина, вооруженные силы украины, кндр (северная корея)