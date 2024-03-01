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Эксперт рассказала, как правильно делать комплименты - РИА Новости, 01.03.2024
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10:38 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/kompliment-1930409523.html
Эксперт рассказала, как правильно делать комплименты
Эксперт рассказала, как правильно делать комплименты - РИА Новости, 01.03.2024
Эксперт рассказала, как правильно делать комплименты
Старший преподаватель Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Альбина Холгова во Всемирный день комплимента рассказала РИА Новости, как правильно делать... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:38
2024-03-01T10:38
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Старший преподаватель Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Альбина Холгова во Всемирный день комплимента рассказала РИА Новости, как правильно делать комплименты, кому и при каких обстоятельствах их делать не стоит, а также одобряют ли правила этикета похвалу в адрес незнакомцев. В пятницу 1 марта отмечается Всемирный день комплимента. "Главное правило любого комплимента - говорить только правду. Зачем нам нужны комплименты? С их помощью мы выстраиваем с людьми более доброжелательный контакт, располагаем их к себе. Если мы попытаемся восхититься тем, чего нет в человеке, то нас справедливо заподозрят в лести, и эффект от комплиментов будет противоположным - дистанция между людьми увеличится", - сказала Холгова. Она отметила другое важное правило комплимента - легкость в подаче и формулировке, для которых лучше отказаться от патетики. Стоит говорить проще, как и в обычных ситуациях, и вместо "Голубизна ваших глаз покоряет!" сказать "Какие у вас красивые глаза" или "Какой у вас красивый цвет глаз". При этом Холгова уточнила, что с большой осторожностью стоит делать комплименты руководителям - если и решились, то должны быть уверены в том, что приятные слова будут восприняты хорошо. "Еще одна группа, с кем стоит быть аккуратными - люди с низкой самооценкой. Очень часто они почти любую похвалу принимают за манипуляцию... В коммуникации с ними лучше не делать прямых комплиментов ("какая красивая машина", "какой классный галстук" и т.п.), а использовать скрытые комплименты, которые еще называют "апелляцией к экспертности". Например: "Иван, все в компании знают, что ты блестяще говоришь на китайском. Не мог бы ты порекомендовать мне репетитора?" То есть, мы вроде бы и комплимент-то не сказали, а все-таки возвысили человека", - объяснила эксперт. Комплименты незнакомым людям этикет одобряет, если они умело сформулированы и уместны, подчеркнула Холгова. А принимать похвалу следует всегда с благодарностью. "Помните, комплимент - это маленький подарок. И даже если вы не согласны с тем, что вы хорошо выглядите, не надо отвергать комплимент. Просто поблагодарите с улыбкой и скажите, что вам очень приятно это слышать", - добавила эксперт.
https://ria.ru/20240301/intellekt-1917284371.html
https://ria.ru/20240215/tramp-1927472810.html
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общество
Общество
Эксперт рассказала, как правильно делать комплименты

Старший преподаватель Холгова рассказала, как правильно делать комплименты

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОбщение девушек
Общение девушек - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Старший преподаватель Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Альбина Холгова во Всемирный день комплимента рассказала РИА Новости, как правильно делать комплименты, кому и при каких обстоятельствах их делать не стоит, а также одобряют ли правила этикета похвалу в адрес незнакомцев.
В пятницу 1 марта отмечается Всемирный день комплимента.
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"Главное правило любого комплимента - говорить только правду. Зачем нам нужны комплименты? С их помощью мы выстраиваем с людьми более доброжелательный контакт, располагаем их к себе. Если мы попытаемся восхититься тем, чего нет в человеке, то нас справедливо заподозрят в лести, и эффект от комплиментов будет противоположным - дистанция между людьми увеличится", - сказала Холгова.
Она отметила другое важное правило комплимента - легкость в подаче и формулировке, для которых лучше отказаться от патетики. Стоит говорить проще, как и в обычных ситуациях, и вместо "Голубизна ваших глаз покоряет!" сказать "Какие у вас красивые глаза" или "Какой у вас красивый цвет глаз".
При этом Холгова уточнила, что с большой осторожностью стоит делать комплименты руководителям - если и решились, то должны быть уверены в том, что приятные слова будут восприняты хорошо.
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"Еще одна группа, с кем стоит быть аккуратными - люди с низкой самооценкой. Очень часто они почти любую похвалу принимают за манипуляцию... В коммуникации с ними лучше не делать прямых комплиментов ("какая красивая машина", "какой классный галстук" и т.п.), а использовать скрытые комплименты, которые еще называют "апелляцией к экспертности". Например: "Иван, все в компании знают, что ты блестяще говоришь на китайском. Не мог бы ты порекомендовать мне репетитора?" То есть, мы вроде бы и комплимент-то не сказали, а все-таки возвысили человека", - объяснила эксперт.
Комплименты незнакомым людям этикет одобряет, если они умело сформулированы и уместны, подчеркнула Холгова. А принимать похвалу следует всегда с благодарностью.
"Помните, комплимент - это маленький подарок. И даже если вы не согласны с тем, что вы хорошо выглядите, не надо отвергать комплимент. Просто поблагодарите с улыбкой и скажите, что вам очень приятно это слышать", - добавила эксперт.
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