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Командир "Ахмата" рассказал, что почувствовали бойцы после послания Путина - РИА Новости, 01.03.2024
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23:14 01.03.2024
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Командир "Ахмата" рассказал, что почувствовали бойцы после послания Путина
Командир "Ахмата" рассказал, что почувствовали бойцы после послания Путина - РИА Новости, 01.03.2024
Командир "Ахмата" рассказал, что почувствовали бойцы после послания Путина
Командир отряда спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что в послании... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T23:14
2024-03-01T23:14
россия
владимир путин
апты алаудинов
послание президента федеральному собранию —  2024 
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ГРОЗНЫЙ, 1 мар - РИА Новости. Командир отряда спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что в послании президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию бойцы СВО услышали твердость в постановке задач и гарантии того, что их и их семьи не оставят со своими пробелами. &quot;Я считаю ,что это важно для тех людей, которые находятся на передовой - это твердость верховного главнокомандующего в постановке задач, ну и готовность его идти до конца, до того момента, когда мы чётко не победим. Второе - &lt;…&gt; это было, наверное, самое социальное послание &lt;...&gt; Очень много программ, очень большие суммы денег, которые выделяются именно на социальные программы. Ну и, конечно, что очень важно для бойцов находящихся на передовой - социальные программы, которые направлены именно для того, чтобы помочь &lt;…&gt; бойцам на передовой и их домашним. &lt;…&gt; Хотим мы или нет &lt;…&gt; кто-то может погибнуть, кто-то может получить какие-то увечья. Бойцы &lt;…&gt; получили чёткие гарантии того, что они и их близкие не останутся сами с собой и со своими проблемами&quot;, - сказал Алаудинов.Путин осознал, по мнению Алаудинова, кто может заложить в будущем фундамент, на котором будет строится государство. "Эти люди пошли на передовую, воюют, умирают, отдают свои жизни, но они воюют за идею, за свою страну. &lt;…&gt; Они никогда в жизни не предадут, не продадут свою честь, совесть завтра, когда они окажутся в другой стязи", - считает он.
https://ria.ru/20240301/putin-1930530638.html
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россия, владимир путин, апты алаудинов, послание президента федеральному собранию —  2024 
Россия, Владимир Путин, Апты Алаудинов, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Командир "Ахмата" рассказал, что почувствовали бойцы после послания Путина

Апты Алаудинов: бойцы в послании Путина услышали гарантии, что их не оставят

© РИА НовостиКомандир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов
Командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости
Командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 1 мар - РИА Новости. Командир отряда спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что в послании президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию бойцы СВО услышали твердость в постановке задач и гарантии того, что их и их семьи не оставят со своими пробелами.
«

"Я считаю ,что это важно для тех людей, которые находятся на передовой - это твердость верховного главнокомандующего в постановке задач, ну и готовность его идти до конца, до того момента, когда мы чётко не победим. Второе - <…> это было, наверное, самое социальное послание <...> Очень много программ, очень большие суммы денег, которые выделяются именно на социальные программы. Ну и, конечно, что очень важно для бойцов находящихся на передовой - социальные программы, которые направлены именно для того, чтобы помочь <…> бойцам на передовой и их домашним. <…> Хотим мы или нет <…> кто-то может погибнуть, кто-то может получить какие-то увечья. Бойцы <…> получили чёткие гарантии того, что они и их близкие не останутся сами с собой и со своими проблемами", - сказал Алаудинов.

Путин осознал, по мнению Алаудинова, кто может заложить в будущем фундамент, на котором будет строится государство.
«
"Эти люди пошли на передовую, воюют, умирают, отдают свои жизни, но они воюют за идею, за свою страну. <…> Они никогда в жизни не предадут, не продадут свою честь, совесть завтра, когда они окажутся в другой стязи", - считает он.
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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РоссияВладимир ПутинАпты АлаудиновПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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