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Командир "Ахмата" рассказал, что почувствовали бойцы после послания Путина

Командир "Ахмата" рассказал, что почувствовали бойцы после послания Путина - РИА Новости, 01.03.2024

Командир "Ахмата" рассказал, что почувствовали бойцы после послания Путина

Командир отряда спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что в послании... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T23:14

2024-03-01T23:14

2024-03-01T23:14

россия

владимир путин

апты алаудинов

послание президента федеральному собранию — 2024

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ГРОЗНЫЙ, 1 мар - РИА Новости. Командир отряда спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что в послании президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию бойцы СВО услышали твердость в постановке задач и гарантии того, что их и их семьи не оставят со своими пробелами. "Я считаю ,что это важно для тех людей, которые находятся на передовой - это твердость верховного главнокомандующего в постановке задач, ну и готовность его идти до конца, до того момента, когда мы чётко не победим. Второе - <…> это было, наверное, самое социальное послание <...> Очень много программ, очень большие суммы денег, которые выделяются именно на социальные программы. Ну и, конечно, что очень важно для бойцов находящихся на передовой - социальные программы, которые направлены именно для того, чтобы помочь <…> бойцам на передовой и их домашним. <…> Хотим мы или нет <…> кто-то может погибнуть, кто-то может получить какие-то увечья. Бойцы <…> получили чёткие гарантии того, что они и их близкие не останутся сами с собой и со своими проблемами", - сказал Алаудинов.Путин осознал, по мнению Алаудинова, кто может заложить в будущем фундамент, на котором будет строится государство. "Эти люди пошли на передовую, воюют, умирают, отдают свои жизни, но они воюют за идею, за свою страну. <…> Они никогда в жизни не предадут, не продадут свою честь, совесть завтра, когда они окажутся в другой стязи", - считает он.

https://ria.ru/20240301/putin-1930530638.html

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россия, владимир путин, апты алаудинов, послание президента федеральному собранию — 2024