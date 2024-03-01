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МИД Китая напомнил, что ядерную войну невозможно выиграть
МИД Китая напомнил, что ядерную войну невозможно выиграть - РИА Новости, 01.03.2024
МИД Китая напомнил, что ядерную войну невозможно выиграть
В ядерной войне не будет победителей, Китай призывает все стороны сохранять самообладание, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:40
2024-03-01T10:40
2024-03-01T10:40
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ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. В ядерной войне не будет победителей, Китай призывает все стороны сохранять самообладание, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. "В январе 2022 года лидеры пяти государств, обладающих ядерным оружием, опубликовали совместное заявление, в котором заявили, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя начинать", - сказала дипломат, комментируя заявление российского лидера. Мао Нин подчеркнула, что Китай всегда утверждал, что все государства, обладающие ядерным оружием, должны придерживаться концепции общей безопасности и поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность. По ее словам, в сложившейся сегодня ситуации все стороны должны работать вместе, чтобы смягчить обстановку и снизить стратегические риски. "Мы призываем все стороны сохранять самообладание и сдержанность, строить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности посредством диалога и консультаций", - добавила Мао Нин.
https://ria.ru/20240229/putin-1930180964.html
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РИА Новости
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в мире, китай, россия, мао нин, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Мао Нин, Владимир Путин
МИД Китая напомнил, что ядерную войну невозможно выиграть
Китай призвал всех сохранять самообладание, ведь ядерную войну нельзя выиграть
ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. В ядерной войне не будет победителей, Китай призывает все стороны сохранять самообладание, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Президент РФ Владимир Путин
ранее в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
Путин заявил о полной готовности стратегических ядерных сил России
"В январе 2022 года лидеры пяти государств, обладающих ядерным оружием, опубликовали совместное заявление, в котором заявили, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя начинать", - сказала дипломат, комментируя заявление российского лидера.
Мао Нин подчеркнула, что Китай всегда утверждал, что все государства, обладающие ядерным оружием, должны придерживаться концепции общей безопасности и поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность. По ее словам, в сложившейся сегодня ситуации все стороны должны работать вместе, чтобы смягчить обстановку и снизить стратегические риски.
"Мы призываем все стороны сохранять самообладание и сдержанность, строить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности посредством диалога и консультаций", - добавила Мао Нин.
Россия обладает разнообразным арсеналом ядерного оружия, заявили в STRATCOM