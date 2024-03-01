https://ria.ru/20240301/kitay-1930410208.html

МИД Китая напомнил, что ядерную войну невозможно выиграть

МИД Китая напомнил, что ядерную войну невозможно выиграть - РИА Новости, 01.03.2024

МИД Китая напомнил, что ядерную войну невозможно выиграть

В ядерной войне не будет победителей, Китай призывает все стороны сохранять самообладание, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T10:40

2024-03-01T10:40

2024-03-01T10:40

в мире

китай

россия

мао нин

владимир путин

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ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. В ядерной войне не будет победителей, Китай призывает все стороны сохранять самообладание, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. "В январе 2022 года лидеры пяти государств, обладающих ядерным оружием, опубликовали совместное заявление, в котором заявили, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя начинать", - сказала дипломат, комментируя заявление российского лидера. Мао Нин подчеркнула, что Китай всегда утверждал, что все государства, обладающие ядерным оружием, должны придерживаться концепции общей безопасности и поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность. По ее словам, в сложившейся сегодня ситуации все стороны должны работать вместе, чтобы смягчить обстановку и снизить стратегические риски. "Мы призываем все стороны сохранять самообладание и сдержанность, строить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности посредством диалога и консультаций", - добавила Мао Нин.

https://ria.ru/20240229/putin-1930180964.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, россия, мао нин, владимир путин